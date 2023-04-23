Леброн Джеймс и Джеймс Харден – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 22 апреля
НБА представила подборку лучших моментов матчей плей-офф, которые состоялись 22 апреля.
Топ-10 возглавили Леброн Джеймс («Лейкерс») и Джеймс Харден («Филадельфия»).
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