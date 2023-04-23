Джа Морэнт набрал 22 очка подряд в матче с «Лейкерс». Ранее подобное удавалось лишь Леброну и Кобе
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт набрал 22 очка подряд для своей команды в заключительной четверти третьего матча серии с «Лейкерс» (101:111, 1-2).
Как сообщает ESPN Stats and Info, за последние 25 розыгрышей плей-офф лишь двум баскетболистам удавалось подобное: Леброну Джеймсу в 2007 году (25 очков подряд) и Кобе Брайанту в 2010 (23).
Кроме того, Морэнт обновил рекорд организации по количеству очков за четверть в плей-офф – 24.
Разыгрывающий закончил матч с 45 очками, 13 подборами и 9 результативными передачами.
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