Джа Морэнт набрал 22 очка подряд в матче с «Лейкерс». Ранее подобное удавалось лишь Леброну и Кобе

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт набрал 22 очка подряд для своей команды в заключительной четверти третьего матча серии с «Лейкерс» (101:111, 1-2).

Как сообщает ESPN Stats and Info, за последние 25 розыгрышей плей-офф лишь двум баскетболистам удавалось подобное: Леброну Джеймсу в 2007 году (25 очков подряд) и Кобе Брайанту в 2010 (23).

Кроме того, Морэнт обновил рекорд организации по количеству очков за четверть в плей-офф – 24.

Разыгрывающий закончил матч с 45 очками, 13 подборами и 9 результативными передачами.

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10 комментариев

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Dmitry Trepov
Что-то мне кажется Коби и Леброн свои матчи выиграли)
+33
-1
+32
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Mur89
Честно говоря к тому моменту игра была сделана и матч откровенно доигрывали, ЛАЛ включались только моментами
+30
-1
+29
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arspurs9
Ну уж совсем объективно, Лейкерс к тому моменту уже положили на игру болт.
+22
-2
+20
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Jazzzz
Мощно вышел!
Но толку🤷🏻‍♂️
+6
0
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Andy
Ответ Эфес Фридомович
Толку от его мусорных очков, команда без него как будто лучше играет
"как будто" тут лишнее.
+6
-1
+5
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Эфес Фридомович
Толку от его мусорных очков, команда без него как будто лучше играет
+10
-7
+3
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Andy
Ну звездища че, его поклонники все равно не поймут что Леброн и Коби кроме рекордов еще пользу команде приносили. Кубки брали.
+3
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+3
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sanya_xl
В концовке у него залетало просто все, но там уже явно без шансов на победу
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Lokomotiv__1992
Думаю Лал согласны пусть Морэнт и 80 за игру кидает главное пусть сливается его команда )
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badaboom
Дали побросать "звезде" лузертимы, как это обычно бывает с брэлибилами, дэймлиллардами и др. первыми на деревне
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