Диллон Брукс был удален за удар Леброна Джеймса рукой в пах во время третьего матча серии

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс получил неспортивный фол второй степени за удар лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса в паховую область.

Эпизод прозошел на первых секундах второй половины встречи. Брукс пытался выбить мяч, когда Джеймс переводил его за спиной, но попал в причинное место 4-кратного чемпиона НБА. Тот упал на паркет и несколько минут пытался оправиться от произошедшего.

За 19 минут на паркете Брукс набрал 7 очков, попав лишь 3 броска из 13 попыток с игры.

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33 комментария

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khali
Через годы будем вспоминать Брукса, как человека, трогавшего яйца короля
+59
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+55
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Rjcnbr
Допустим ты хаслер и гангстер. Говоришь в интервью что ненавидишь старость и крабов. Ну тогда зачем ты бьёшь в пенис? Ну бей в лицо хотя бы
+35
-1
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Алексей Зиновьев
Вот, что будет, если проводить плей-офф во время Пасхи. Теперь почти в каждой игре все яйцами бьются
+29
-1
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Andrei Trukhin
Несколько цитат под роликом на Ютубе для тех кто знает английский (кто не знает: ball - мяч, но balls - далеко не мячи:))
"Literally ON BALL defense" —Charles Barkley
"Dillon is ballin tonight"
"We all know Dillon Brooks is quite a ball handler"
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Чубака из половины Шака
Прям тенденция уже вырисовывается в плейофф НБА 2023 - колокольчики звенят почти в каждой игре. Мемфис интересная молодая команда, но Брукс выделяется среди других ребят со знаком минус. Неприятный и даже скорее противный тип. Удалили грубияна и вся арена вздохнула с облегчением ))
+16
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Антон Нестеренко
Брукс: задирает, даёт громкие интервью, бьёт по шарам, удаляется.
Леброн: побеждает.
+11
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A. V.
Дисква будет? Ведь он ударил по наследию короля
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ноунэйм
Ответ Van
Оскар за лучшую мужскую роль в фильме "Мне уничтожили яйца" достается... Цыц, болельщики Лейкерс! Я сам за них в этой серии) Но как же Леброн продавал этот фол)
давай брукс "погладит" тебя таким же образом, а мы все скажем что ты продавался
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Алексей Иванов
Опустим тот момент, что Брукс любит трогать чужие яйца. Другое не пойму, зачем он постоянно бросает и в большинстве игр, заканчивает игру с 25-30% и итоговыми 5/15? Он понимает, что у него есть кому бросать? Броски, это не его.
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Додик Аксель
Брукс решил проверить железные яйца у Джеймса или нет.
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armageddon123456
Когда перепутал мяч с LeBalls
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armageddon123456
Ответ nbawade
Боксёрам куда сильнее прилетает в причинное место, но они так не умирают по нескольку минут. Когда нибудь прилетало в это место? Так вот когда туда прилетает и сильно все стараются прыгать ибо это уменьшает болевые ощущения.
У боксеров там защита есть, через которую им прилетает (хотя прилетает тоже несоизмеримо сильнее). А вообще все индивидуально и от ситуации зависит
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luck3r
Веселая неделя) Пасхальная, так сказать
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Mr.BadGuy
Все правильно, регулярка закончилась, а первый раунд ПО это проверка яиц
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McLaren40
Ответ Сергелийский Лавашик
Не подул на них, конечно, но тоже достойно
Ну если бы он ему в яйцо подул, это было бы на века
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Сергелийский Лавашик
Ответ khali
Через годы будем вспоминать Брукса, как человека, трогавшего яйца короля
Не подул на них, конечно, но тоже достойно
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leon01
клоун брукс по яйкам уже попадать стал,теперь в кольцо надо учиться
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Lokomotiv__1992
Усилил Мишек ... Он был худшим в команде .. столько кирпичей сложного бросать но он смог.
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AEZAKMI228
Брукс еще с прессой отказался говорить после матча хаха. Жалкий
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Timur KZ
Ответ khali
Через годы будем вспоминать Брукса, как человека, трогавшего яйца короля
Это топ👍🤣
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йозе марино
Lebron kings balls James
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Марсель Объелся
Блин, у Брукса даже провоцировать не очень получается))
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nbawade
Ответ Van
Вот вот) ща совсем крамольную вещь скажу, но и удаления эпизод не стоил) Брукс мерзкий игрок, но игрок. И в этом эпизоде явно ничего специально не делал. Без шоу ЛеБрона, он остался бы на площадке. Старый хитрый лис знал что делал.
Согласен.
Одному Клэнстону не хватило ума изобразить умирающего лебедя.
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1ntegro
Ответ Алексей Иванов
Опустим тот момент, что Брукс любит трогать чужие яйца. Другое не пойму, зачем он постоянно бросает и в большинстве игр, заканчивает игру с 25-30% и итоговыми 5/15? Он понимает, что у него есть кому бросать? Броски, это не его.
вроде это тренер должен ему объяснить и ограничить в бросках. Может он неадекватный и не слушает? У него контрактный год. Я не вижу, что он наигрывает больше чем на 5-8млн в год.
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Birdman NBA
Ответ Алексей Иванов
Опустим тот момент, что Брукс любит трогать чужие яйца. Другое не пойму, зачем он постоянно бросает и в большинстве игр, заканчивает игру с 25-30% и итоговыми 5/15? Он понимает, что у него есть кому бросать? Броски, это не его.
потому что он не самый умный человек
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