Диллон Брукс был удален за удар Леброна Джеймса рукой в пах во время третьего матча серии
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс получил неспортивный фол второй степени за удар лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса в паховую область.
Эпизод прозошел на первых секундах второй половины встречи. Брукс пытался выбить мяч, когда Джеймс переводил его за спиной, но попал в причинное место 4-кратного чемпиона НБА. Тот упал на паркет и несколько минут пытался оправиться от произошедшего.
За 19 минут на паркете Брукс набрал 7 очков, попав лишь 3 броска из 13 попыток с игры.
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"Literally ON BALL defense" —Charles Barkley
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"We all know Dillon Brooks is quite a ball handler"
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