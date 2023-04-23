Форвард « » получил неспортивный фол второй степени за удар лидера « » в паховую область.

Эпизод прозошел на первых секундах второй половины встречи. Брукс пытался выбить мяч, когда Джеймс переводил его за спиной, но попал в причинное место 4-кратного чемпиона . Тот упал на паркет и несколько минут пытался оправиться от произошедшего.

За 19 минут на паркете Брукс набрал 7 очков, попав лишь 3 броска из 13 попыток с игры.

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