Леброн Джеймс об ударе Брукса в пах: «Пытался уберечь свои драгоценности»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что не стал уделять много внимания удалению Диллона Брукса.
«Просто сосредоточился на матче. Еще вся игра была впереди. Поэтому я постарался встать, защитить свои драгоценности и продолжить борьбу», – сказал 4-кратный чемпион НБА после игры, улыбаясь.
Диллон Брукс был удален во второй половине встречи за удар Леброна Джеймса рукой в паховую область.
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