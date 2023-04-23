Леброн Джеймс об ударе Брукса в пах: «Пытался уберечь свои драгоценности»

Звездный форвард « » рассказал, что не стал уделять много внимания удалению .

«Просто сосредоточился на матче. Еще вся игра была впереди. Поэтому я постарался встать, защитить свои драгоценности и продолжить борьбу», – сказал 4-кратный чемпион НБА после игры, улыбаясь.

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