Леброн Джеймс об ударе Брукса в пах: «Пытался уберечь свои драгоценности»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что не стал уделять много внимания удалению Диллона Брукса.

«Просто сосредоточился на матче. Еще вся игра была впереди. Поэтому я постарался встать, защитить свои драгоценности и продолжить борьбу», – сказал 4-кратный чемпион НБА после игры, улыбаясь.

Диллон Брукс был удален во второй половине встречи за удар Леброна Джеймса рукой в паховую область.

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4 комментария

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Валера, настало твое время...
Ответ Mr.BadGuy
У Леброна там от Фаберже чтоли
Ну судя по тому сколько он тратит на своё здоровье, там уже и яйки вполне могут тянуть на драгоценности
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Mr.BadGuy
У Леброна там от Фаберже чтоли
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nbawade
Моя прелесть.
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Александр Митраков
Надо застраховать, как ДжейЛо пятую точку когда-то

При этом продал свои мучения актёрской игрой Леброн очень умело)
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