Эрик Споэльстра показал «Майами» видео со Снуп Догом, Эминемом и 50 Cent, чтобы сплотить команду

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра 50 Cent Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра показал баскетболистам видео с известными рэперами Снуп Догом, Эминемом и 50 Cent, чтобы сплотить команду в решающий момент сезона.

«Тайлер Херро был поражен видео, которое Споэльстра показал им, видео о Снуп Доге, 50 Cent и Эминеме, о том, как они начинали, о менеджере, который с ними работал и был тем, кто сплачивал народ, то есть делал то же самое, что и Спо для «Хит».

Спо делает такие вещи каждый год, а в этом сезоне даже немного чаще из-за всех взлетов и падений, с которыми имеет дело команда», – пишет обозреватель The Miami Herald Барри Джексон.

«Хит» идут на 7-м месте на Востоке (41-37).

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7 комментариев

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Ballboy13
"Тайлер Херро был поражен видео, которое Споэльстра показал им, видео о Снуп Доге, 50 Cent и Эминеме, о том, как они начинали, о менеджере, который с ними работал и был тем, кто сплачивал народ". Этим парнем был Юдонис Хаслем)))
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Сергей Пузанков
Спо перепутал кассеты и решил сделать вид, что вовсе и не собирался разбор последней игры им показывать
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Отец Погребняка
Под словом «менеджер» я как понимаю описывается «травка»
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sergoid
Та-да-да-да!
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ST-L
Ответ Navi88
кто еще, кроме Херро, "был поражен"?
Хаслем.
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Райли Карри
Что будет, когда Спо покажет "Голос улиц"?
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Navi88
кто еще, кроме Херро, "был поражен"?
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