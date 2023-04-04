Эрик Споэльстра показал «Майами» видео со Снуп Догом, Эминемом и 50 Cent, чтобы сплотить команду
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра показал баскетболистам видео с известными рэперами Снуп Догом, Эминемом и 50 Cent, чтобы сплотить команду в решающий момент сезона.
«Тайлер Херро был поражен видео, которое Споэльстра показал им, видео о Снуп Доге, 50 Cent и Эминеме, о том, как они начинали, о менеджере, который с ними работал и был тем, кто сплачивал народ, то есть делал то же самое, что и Спо для «Хит».
Спо делает такие вещи каждый год, а в этом сезоне даже немного чаще из-за всех взлетов и падений, с которыми имеет дело команда», – пишет обозреватель The Miami Herald Барри Джексон.
«Хит» идут на 7-м месте на Востоке (41-37).
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