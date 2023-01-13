Главный тренер «Хит» предложил идею провести матч команды на большой арене и установить рекорд НБА по посещаемости.

«В один из дней мы можем организовать игру на открытой арене и собрать в южной Флориде 100 тысяч зрителей. Давайте сделаем это, давайте соберем 100 тысяч зрителей на матче « ».

У бейсбольной команды «Марлинс» арена с крышей. Если ее убрать, то там можно оборудовать места на 100 тысяч человек. Вот такое у меня предложение», – заявил Споэльстра.

« » близок к тому, чтобы побить рекорд посещаемости для отдельного матча НБА в пятницу вечером, когда в гости к техасскому клубу приедет «Голден Стэйт».

«Сперс» объявили, что продали 63 592 билета на игру, которая пройдет в «Аламодоме» – бывшей арене клуба в Сан-Антонио. Существует вероятность, что с билетами за стоячие места техасцы смогут принять около 68 000 человек.

Предыдущий рекорд держался почти 25 лет. 27 марта 1998 года в «Джорджия Доум» собрались 62 046 человек, они наблюдали за тем, как Майкл Джордан и «Чикаго» играют против местной «Атланты».

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