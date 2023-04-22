Стивен Эй Смит: «Леброн обязан напомнить Бруксу и «Гризлис», кто он, черт возьми, такой»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный телеведущий Стивен Эй Смит обратился к лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу перед третьим матчем серии с «Мемфисом» (1-1).

Форвард «Гризлис» Диллон Брукс на старте противостояния всячески пытается вывести из себя 4-кратного MVP: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

Стивен Эй считает, что Джеймс своей игрой должен поставить Брукса на место.

«Меня не волнует, что Леброн отвечает устно. Меня волнует, как он реагирует во время игры. Мы все любим баскетбол, мы знаем, какие требования предъявляет эта игра, и кто понимает ее лучше, чем Леброн? Победы являются приоритетом, сплоченность команды является приоритетом, но нет ничего плохого в том, чтобы в нескольких моментах напомнить им, кто вы, черт возьми, такой.

Это один из тех случаев, которые требуют подобного подхода», – заявил Стивен Эй.

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2 комментария

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ДИКАНЬ
С такими смешными косичками любой треш смешно слушать))
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MetaPeaceWorld
Я ни к чему не призываю, но если вдруг у Леброна что то не заладится с процентом попадания...сейчас вроде как в тренде наказывать надоедливого оппонента прямым попаданием в пах - пусть потом Брукс трештокит фальцетом
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