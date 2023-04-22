Известный телеведущий обратился к лидеру «Лейкерс» перед третьим матчем серии с « » (1-1).

Форвард «Гризлис» на старте противостояния всячески пытается вывести из себя 4-кратного MVP: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

Стивен Эй считает, что Джеймс своей игрой должен поставить Брукса на место.

«Меня не волнует, что Леброн отвечает устно. Меня волнует, как он реагирует во время игры. Мы все любим баскетбол, мы знаем, какие требования предъявляет эта игра, и кто понимает ее лучше, чем Леброн? Победы являются приоритетом, сплоченность команды является приоритетом, но нет ничего плохого в том, чтобы в нескольких моментах напомнить им, кто вы, черт возьми, такой.

Это один из тех случаев, которые требуют подобного подхода», – заявил Стивен Эй.

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого

Д’Анджело Расселл – снова в старте «Лейкерс». В 2016-м он подставил партнера, испохабил последний сезон Кобе и стал изгоем