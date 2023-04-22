Леброн Джеймс против Диллона Брукса набрал 26 из 49 очков при 61,1% с игры
Журналист The Athletic Джован Буха отметил, что заявления форварда «Мемфиса» Диллона Брукса о его защите против суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса не обоснованы.
Из 49 очков, набранных Джеймсом в первых двух матчах серии первого раунда плей-офф, 26 очков были набраны против Брукса. При этом Леброн реализовал 61,1 процента бросков с игры.
После победы «Гризлис» над «Лейкерс» во втором матче серии Брукс назвал Джеймса «старым» и заявил, что не уважает тех, кто не набирал против него 40 очков.
Третий матч состоится сегодня в Лос-Анджелесе.
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Вообще сложно какой-либо элитный навык у него выделить, за который прям стоит держаться. Элитно только технари получается набирать.
А у парня контрактный год, между прочим. Даже интересно, во сколько его оценивают на рынке
Ну и вишенка здесь в том, что по той же самой метрике "1в1 матчапов" в этой серии Брукс (которого все считают тупым и неспособным создать что-то вразумительное) забил через Леброна 12 из 27 очков с 62,5% реализацией. Вся суть продвинутой аналитики))
По текущему контракту он получает что-то вроде 12 и, вероятно, рассчитывает на повышение. А так ли уж он лучше условных Заира Уильямса, Дэвида Родди или условного ЛФ со схожим функционалом, доступным на мид-левел?
Ему просто не дадут такой же роли в другой команде, как в Мемфисе )