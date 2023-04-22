Леброн Джеймс против Диллона Брукса набрал 26 из 49 очков при 61,1% с игры

Журналист The Athletic Джован Буха отметил, что заявления форварда « » о его защите против суперзвезды «Лейкерс» не обоснованы.

Из 49 очков, набранных Джеймсом в первых двух матчах серии первого раунда плей-офф, 26 очков были набраны против Брукса. При этом Леброн реализовал 61,1 процента бросков с игры.

После победы «Гризлис» над « » во втором матче серии Брукс назвал Джеймса «старым» и заявил, что не уважает тех, кто не набирал против него 40 очков.

Третий матч состоится сегодня в Лос-Анджелесе.

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