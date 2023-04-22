Леброн Джеймс против Диллона Брукса набрал 26 из 49 очков при 61,1% с игры

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Журналист The Athletic Джован Буха отметил, что заявления форварда «Мемфиса» Диллона Брукса о его защите против суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса не обоснованы.

Из 49 очков, набранных Джеймсом в первых двух матчах серии первого раунда плей-офф, 26 очков были набраны против Брукса. При этом Леброн реализовал 61,1 процента бросков с игры.

После победы «Гризлис» над «Лейкерс» во втором матче серии Брукс назвал Джеймса «старым» и заявил, что не уважает тех, кто не набирал против него 40 очков.

Третий матч состоится сегодня в Лос-Анджелесе.

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17 комментариев

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Артём Артём
Брукс реально мазохист раз даже при такой защите хочет сыграть с Прайм-леброн
+34
-3
+31
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Sip1uga
Ну зато забавно выглядит, как Брукс постоянно хочет удивить/зацепить/спровоцировать деда, который за карьеру повидал боуэнов, артестов, стивенсонов, гринов и прочих раджабеллов :D
+30
-1
+29
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пашу
Брукс - интересный персонаж, конечно. Кидает 40% с игры (трехи - 25), под щитами не помогает, в розыгрыше очень средний. Да и в защите я бы не сказал, что он серьезная единица.
Вообще сложно какой-либо элитный навык у него выделить, за который прям стоит держаться. Элитно только технари получается набирать.
А у парня контрактный год, между прочим. Даже интересно, во сколько его оценивают на рынке
+24
0
+24
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МЗ
Блин, да видно же, что персонаж а-ля Маркус Смарт- "трындит больше, чем весит". На фоне условногу Джру Холидея он вообще не умеет в защиту, просто хасл и провокации. Поэтому его переподпишет Мемфис, чтобы он продолжал заводить трибуны, делать шоу и продавать сезонные абонементы.
+12
-1
+11
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frenemy
Чет даже интересно стало откуда такие цифры вырисовываются, потому что по игре вообще не выглядит что он защиту Брукса разбирает. Зашел-пересмотрел, из этих 20 очков чистых обыгрышей 1в1 суммарно наберется на 10 очков. Все остальное - это убежал в транзишн, получил хороший заслон или забил с получения, когда Брукс отходил помогать. Если смотреть игры, то Леброн частенько расставался с мячом, отказывался атаковать когда его прессовал тот. Такое себе, никак это не тянет на "выносит"

Ну и вишенка здесь в том, что по той же самой метрике "1в1 матчапов" в этой серии Брукс (которого все считают тупым и неспособным создать что-то вразумительное) забил через Леброна 12 из 27 очков с 62,5% реализацией. Вся суть продвинутой аналитики))
+6
0
+6
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Додик Аксель
И ты, Брукс ?...
+3
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пашу
Ответ Кирилл
Да никуда он из Мемфиса он уедет, как мне кажется ) Ему просто не дадут такой же роли в другой команде, как в Мемфисе )
Мемфис должен будет ради него залезть в налог (как быстро время идет: пару лет назад они до потолка не доставали), пока у них пару миллионов до налога есть. Не знаю, насколько это принципиально для владельца команды (может, пользователи подскажут)
По текущему контракту он получает что-то вроде 12 и, вероятно, рассчитывает на повышение. А так ли уж он лучше условных Заира Уильямса, Дэвида Родди или условного ЛФ со схожим функционалом, доступным на мид-левел?
+3
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sanya_xl
Пусть и дальше персоналит Леброна)
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leon01
главный клоун в клоунской команде....джексона бы в гсв)
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engine_10
Ответ пашу
Брукс - интересный персонаж, конечно. Кидает 40% с игры (трехи - 25), под щитами не помогает, в розыгрыше очень средний. Да и в защите я бы не сказал, что он серьезная единица. Вообще сложно какой-либо элитный навык у него выделить, за который прям стоит держаться. Элитно только технари получается набирать. А у парня контрактный год, между прочим. Даже интересно, во сколько его оценивают на рынке
нормально он защищается. Две игры слишком маленькая выборка, чтобы делать вывод. Но болтает много, конечно. Рискует скоро превратиться в игрока, который просто бегает и всех дурачит
+1
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Кирилл
Ответ пашу
Брукс - интересный персонаж, конечно. Кидает 40% с игры (трехи - 25), под щитами не помогает, в розыгрыше очень средний. Да и в защите я бы не сказал, что он серьезная единица. Вообще сложно какой-либо элитный навык у него выделить, за который прям стоит держаться. Элитно только технари получается набирать. А у парня контрактный год, между прочим. Даже интересно, во сколько его оценивают на рынке
Да никуда он из Мемфиса он уедет, как мне кажется )
Ему просто не дадут такой же роли в другой команде, как в Мемфисе )
+3
-3
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Марсель Объелся
Ответ пашу
Брукс - интересный персонаж, конечно. Кидает 40% с игры (трехи - 25), под щитами не помогает, в розыгрыше очень средний. Да и в защите я бы не сказал, что он серьезная единица. Вообще сложно какой-либо элитный навык у него выделить, за который прям стоит держаться. Элитно только технари получается набирать. А у парня контрактный год, между прочим. Даже интересно, во сколько его оценивают на рынке
И тем не менее играет большие минуты во второй команде запада. О чем то это говорит
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depressive_monk
Ответ leon01
главный клоун в клоунской команде....джексона бы в гсв)
У вас уже есть свой ДПОЙ(главный клоун в клоунской команде).
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leon01
Ответ depressive_monk
У вас уже есть свой ДПОЙ(главный клоун в клоунской команде).
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depressive_monk
Ответ leon01
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Милуоки уже гайку взяли, я спокоен, а вот фан база ГейСВ это клоуны те еще.
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