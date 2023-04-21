«Я здесь не для того, чтобы нести всякую чушь. Завтра важная игра». Леброн Джеймс решительно настроен на третий матч серии с «Мемфисом»

Звездный форвард « » не стал надолго задерживаться в окружении журналистов во время сегодняшней тренировки команды.

Избегая вопросов о треш-токе и своем отношении к конфликту, 4-кратный чемпион лаконично дал понять, что серьезно настроен на третью игру серии: «Все, мы достаточно поговорили. Завтра очень важный матч. Я здесь не для того, чтобы нести всякую чушь, я собираюсь играть. Всем спасибо», – сказал Джеймс и присоединился к тренировке команды.

Ранее Брукс заявил, что не будет уважать 4-кратного MVP до тех пор, пока тот не наберет 40 очков против него.

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