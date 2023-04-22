Руи Хатимура о трештоке «Мемфиса»: «Это все, на что они способны»
Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура отреагировал на критические высказывания в адрес калифорнийской команды и ее лидера Леброна Джеймса со стороны представителя «Мемфиса» Диллона Брукса.
«Это все, на что они способны.
У них молодая команда. Им хочется поговорить. Нам все равно», – заявил Хатимура.
В субботу команды проведут третий матч серии первого раунда при счете 1-1.
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