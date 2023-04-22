Форвард « » отреагировал на критические высказывания в адрес калифорнийской команды и ее лидера со стороны представителя « » .

«Это все, на что они способны.

У них молодая команда. Им хочется поговорить. Нам все равно», – заявил Хатимура.

В субботу команды проведут третий матч серии первого раунда при счете 1-1.

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого