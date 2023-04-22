Руи Хатимура о трештоке «Мемфиса»: «Это все, на что они способны»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Руи Хатимура Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура отреагировал на критические высказывания в адрес калифорнийской команды и ее лидера Леброна Джеймса со стороны представителя «Мемфиса» Диллона Брукса.

«Это все, на что они способны.

У них молодая команда. Им хочется поговорить. Нам все равно», – заявил Хатимура.

В субботу команды проведут третий матч серии первого раунда при счете 1-1.

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2 комментария

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kaissa
Прочитал как о трешке.)))
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Vyacheslav301184
Ну нет, это не все на что они способны, прошлый матч же был проигран...
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