Стивен Эй Смит: «Кавай Ленард должен быть в списке худших суперзвезд в истории баскетбола»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что звездный форвард « » Кавай Ленард является одной из самых ненадежных супервезд в истории .

«В 2019 году Кавай Ленард отыграл все 24 матча плей-офф за « ». С тех пор он принял участие лишь в 26 играх на вылет в сумме.

Не знаю, как люди отреагируют на это. должен быть в списке худших суперзвезд в истории баскетбола.

Любой, кто смотрит НБА, понимает, что я явно не говорю о его умениях и навыках. Мы знаем, что он способен на многое, знаем, что он невероятно талантлив и умеет показать себя в нужный момент.

Но когда мы говорим о самых ненадежных суперзвездах, я хочу, чтобы кто-то назвал мне более вопиющий пример, чем Кавай Ленард», – сказал Смит в эфире First Take.

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