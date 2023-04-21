Стивен Эй Смит: «Кавай Ленард должен быть в списке худших суперзвезд в истории баскетбола»

Теги Клипперс Торонто НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард является одной из самых ненадежных супервезд в истории НБА.

«В 2019 году Кавай Ленард отыграл все 24 матча плей-офф за «Торонто». С тех пор он принял участие лишь в 26 играх на вылет в сумме.

Не знаю, как люди отреагируют на это. Кавай Ленард должен быть в списке худших суперзвезд в истории баскетбола.

Любой, кто смотрит НБА, понимает, что я явно не говорю о его умениях и навыках. Мы знаем, что он способен на многое, знаем, что он невероятно талантлив и умеет показать себя в нужный момент.

Но когда мы говорим о самых ненадежных суперзвездах, я хочу, чтобы кто-то назвал мне более вопиющий пример, чем Кавай Ленард», – сказал Смит в эфире First Take.

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29 комментариев

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beregost
Ответ Laden
Единственный легкий форвард в истории который выигрывал приз лучшего оборонительного игрока дважды. Один из трёх игроков в истории лиги, получивший приз Самого ценного игрока Финала НБА с двумя разными командами. реально чокер))
Мне очень неловко что-то говорить в защиту Смита, но вы новость точно прочитали или только заг? Он специально оговаривается, что говорит не про умения, а про надёжность.
+73
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Аморалинни
Ответ Laden
Единственный легкий форвард в истории который выигрывал приз лучшего оборонительного игрока дважды. Один из трёх игроков в истории лиги, получивший приз Самого ценного игрока Финала НБА с двумя разными командами. реально чокер))
Читать новость к заголовку придумали в 2024
Люди в 2023:
+29
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Laden
Единственный легкий форвард в истории который выигрывал приз лучшего оборонительного игрока дважды.
Один из трёх игроков в истории лиги, получивший приз Самого ценного игрока Финала НБА с двумя разными командами.
реально чокер))
+58
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+24
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Abdulla
Ответ lavandil
все так, но это не его вина, карьеру надо заканчивать или принять все так как есть
Каваю нет смысла заканчивать карьеру, пока ему платят.
Стивен Эю тоже платят, но за то, что языком чешет.
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sanya_xl
Комменты подтверждают, что многие местные эксперты дальше заголовка не читают)
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armageddon123456
Ответ scorp19
Чё блин. Кавай наоборот один из самых эффективных игроков.
Ещё раз статью перечитайте - речь не об этом идет
+12
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lavandil
все так, но это не его вина, карьеру надо заканчивать или принять все так как есть
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Ренат Губайдуллин
Ответ Light Yagami
Зато он заслуженно знаменит в отличие от этого дрища-псевдоэксперта.
Эй Смит не знаменит?
+4
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pele_kan
Ответ scorp19
Чё блин. Кавай наоборот один из самых эффективных игроков.
Любой, кто смотрит НБА, понимает, что я явно не говорю о его умениях и навыках. Мы знаем, что он способен на многое, знаем, что он невероятно талантлив и умеет показать себя в нужный момент.
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Дмитрий Титов
Любой, кто смотрит НБА, понимает, что игрок, подаривший своему клубу 2 чемпионства, никак не может считаться худшим суперстаром. Стивену Эй Смиту нужно срочно прекратить давать тяжёлые наркотики.
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Stephan Carrypenko
Ответ Mikael Rikhard
все говорили какой Леброн доминатор, как он уничтожает Восток. пришла "худшая суперзвезда в истории" в убогое Торонто без звёзд и сходу взял титул
Это реально стечение обстоятельств. Хотя это не умиляет его достоинств конечно и он реально один из лучших в своём роде
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Лиллард унижатель!
Антуан Дэвис, Крис Флоп. Крыс не так часто, но регулярно в самый важный момент.
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DORIRA
Ответ Mikael Rikhard
все говорили какой Леброн доминатор, как он уничтожает Восток. пришла "худшая суперзвезда в истории" в убогое Торонто без звёзд и сходу взял титул
Вот это нахрюк, конечно
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Сибирский Паренек
Ответ Райли Карри
хорошо быть "экспертом". придумываешь оксюмороны - худшая суперзвезда.
В чем оксюморон? Если в группе суперзвезд не все играют на одном уровне, то таки можно выделить лучших и худших
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Tydeus
Ответ beregost
Мне очень неловко что-то говорить в защиту Смита, но вы новость точно прочитали или только заг? Он специально оговаривается, что говорит не про умения, а про надёжность.
Да как бы – что лучше, 5 финалов или 1 титул? И я не про Кавая, а про Билла Уолтона и Портленд сейчас. Такие ситуации бывали
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frenemy
Вся суть тв экспертов. Высраать побольше и получить отклик
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Олег Иванов
Стивен Эй Смит доложен пойти и повесится на первом же суку, может хоть так он останется в истории баскетбола.
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Райли Карри
хорошо быть "экспертом". придумываешь оксюмороны - худшая суперзвезда.
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Azat LA
Ответ Stephan Carrypenko
Это реально стечение обстоятельств. Хотя это не умиляет его достоинств конечно и он реально один из лучших в своём роде
Зато Вы очень даже умИляете своими комментариями. )
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Azat LA
Ответ sanya_xl
Комменты подтверждают, что многие местные эксперты дальше заголовка не читают)
Мноооого плюсов.
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Mr Gendalf
Ответ sanya_xl
Комменты подтверждают, что многие местные эксперты дальше заголовка не читают)
Кликбейтные заголовки этого не подразумевают. От них требуется заманить на страницу сабжефилов и хейтеров для холивара.
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