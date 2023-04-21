Расселл Уэстбрук назвал Кавая Ленарда лучшим игроком на планете
Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук считает, что здоровому Каваю Ленарду в мире нет равных.
Уэстбрук ответил на вопрос журналиста о вынужденном пропуске Ленардом третьей встречи серии с «Санс» (1-2) из-за травмы.
«Мне просто жаль его. Последнее время он показывал невероятный баскетбол. Был лучшим игроком на планете, скажу откровенно. Ментально ему тяжело пропускать столь важные встречи. Рад, что он пытается поддерживать нас даже со скамейки запасных», – сказал Уэстбрук на послематчевой пресс-конференции.
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Лучший, лучший, лучший.
Уровень Джордана и Коби.
Невыносимо больно, что Ленард не может полноценно играть за парусников из-за проблем со здоровьем.На Спёрс и Торонто киборга хватило, а на Клипперс увы нет.
Но то, что он был в этой франшизе уже огромный успех!Спасибо ему!