Звездный разыгрывающий « » считает, что здоровому Каваю Ленарду в мире нет равных.

Уэстбрук ответил на вопрос журналиста о вынужденном пропуске Ленардом третьей встречи серии с «Санс» (1-2) из-за травмы.

«Мне просто жаль его. Последнее время он показывал невероятный баскетбол. Был лучшим игроком на планете, скажу откровенно. Ментально ему тяжело пропускать столь важные встречи. Рад, что он пытается поддерживать нас даже со скамейки запасных», – сказал Уэстбрук на послематчевой пресс-конференции.

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