Расселл Уэстбрук назвал Кавая Ленарда лучшим игроком на планете

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук считает, что здоровому Каваю Ленарду в мире нет равных.

Уэстбрук ответил на вопрос журналиста о вынужденном пропуске Ленардом третьей встречи серии с «Санс» (1-2) из-за травмы.

«Мне просто жаль его. Последнее время он показывал невероятный баскетбол. Был лучшим игроком на планете, скажу откровенно. Ментально ему тяжело пропускать столь важные встречи. Рад, что он пытается поддерживать нас даже со скамейки запасных», – сказал Уэстбрук на послематчевой пресс-конференции.

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6 комментариев

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ruprekht
Ответ Mr.BadGuy
Расс очень хочет остаться в ЛА
У Расса много недостатков, но все о нем отзываются как об отличном одноклубнике. Он всегда будет поддерживать тех, кто рядом
+26
-2
+24
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Mr.BadGuy
Расс очень хочет остаться в ЛА
+12
0
+12
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ruprekht
Ответ cruyff14@bk.ru
Хороший человек это не профессия.
ты видимо никогда не работал с хорошими людьми вместе
+12
-1
+11
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Олег Иванов
Кавай лучший!
Лучший, лучший, лучший.
Уровень Джордана и Коби.
Невыносимо больно, что Ленард не может полноценно играть за парусников из-за проблем со здоровьем.На Спёрс и Торонто киборга хватило, а на Клипперс увы нет.
Но то, что он был в этой франшизе уже огромный успех!Спасибо ему!
+3
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mqh9pzrxgf
Ответ cruyff14@bk.ru
Хороший человек это не профессия.
Плохие баскетболисты в нба не задерживаются) не говоря о куче его заслуг
+1
0
+1
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