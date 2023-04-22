Док Риверс: «МРТ-обследование Джоэла Эмбиида добром не закончилось»

Главный тренер «Филадельфии» рассказал о результатах МРТ-обследования колена .

«Эмбиид прошел обследование колена сразу после матча. Он жаловался на боль под коленом сзади, а это всегда страшно, когда болит под коленом сзади. Отек уже был, что слишком рано. Поэтому мы сделали МРТ.

Ненавижу эти три буквы, потому что обычно это добром не заканчивается. Когда тренеру говорят, что мы собираемся сделать МРТ, чаще всего это заканчивается не очень хорошо, как и в данном случае», – сказал Риверс.

Тренер отметил, что не уверен, как долго Эмбиид будет отсутствовать.

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