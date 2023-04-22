Док Риверс: «МРТ-обследование Джоэла Эмбиида добром не закончилось»

Теги травмы Док Риверс Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс рассказал о результатах МРТ-обследования колена Джоэла Эмбиида.

«Эмбиид прошел обследование колена сразу после матча. Он жаловался на боль под коленом сзади, а это всегда страшно, когда болит под коленом сзади. Отек уже был, что слишком рано. Поэтому мы сделали МРТ.

Ненавижу эти три буквы, потому что обычно это добром не заканчивается. Когда тренеру говорят, что мы собираемся сделать МРТ, чаще всего это заканчивается не очень хорошо, как и в данном случае», – сказал Риверс.

Тренер отметил, что не уверен, как долго Эмбиид будет отсутствовать. 

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18 комментариев

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Амен
Ну теперь Док обязан сделать невозможное : проиграть серию с 0-3. Все карты в руки
+47
0
+47
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Александр Спирин
Из года в год пишу, у Эмбиида в карьере нет ни одного отыгранного целиком ПО! Всегда травмы. Вот уж кто травмат, так травмат.
+16
-1
+15
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Стэн Смит
Ну что теперь остаётся только сказать Летс гоу гайс
+11
-1
+10
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si40w
Это его Клэкстон травмировал своим пахом! Предлагаю дисквал Нику
+9
0
+9
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Abdulla
Ответ Амен
Ну теперь Док обязан сделать невозможное : проиграть серию с 0-3. Все карты в руки
Даже не знаю. Слить такому Бруклину невозможно :) Даже Риверс не сможет.
+9
0
+9
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Александр Спирин
Из года в год пишу, у Эмбиида в карьере нет ни одного отыгранного целиком ПО! Всегда травмы. Вот уж кто травмат, так травмат.
Хотелось бы взглянуть на команду, в которой Ленард, Эмбиид, Симмонс, Джордж и Дэвис все вместе)
+8
0
+8
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everyday4768
Ответ Александр Спирин
Из года в год пишу, у Эмбиида в карьере нет ни одного отыгранного целиком ПО! Всегда травмы. Вот уж кто травмат, так травмат.
Ну так даже по тому, как начинался его путь в лигу это было уже понятно
+4
0
+4
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Райли Карри
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Хотелось бы взглянуть на команду, в которой Ленард, Эмбиид, Симмонс, Джордж и Дэвис все вместе)
hospital stars
+3
0
+3
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Додик Аксель
Страшно будет, когда обследование МРТ выявит травму ПКС.
+2
0
+2
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Никита Анохин
Ответ Амен
Ну теперь Док обязан сделать невозможное : проиграть серию с 0-3. Все карты в руки
камон, летс гоу!
+2
0
+2
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jason82
Да что же все в первом раунде посыпались то ( Как в 90-е топовые звезды играли по 82 игры и к плову на пик выходили? А ведь и сам баскетбол был жестче!
+1
0
+1
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Alex Raycon
Ответ Стэн Смит
Ну что теперь остаётся только сказать Летс гоу гайс
Ну, Эмбиид может ещё сможет в летс и гайс, но с гоу пока придется повременить
+1
0
+1
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Alex Raycon
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Хотелось бы взглянуть на команду, в которой Ленард, Эмбиид, Симмонс, Джордж и Дэвис все вместе)
Причем чтобы командой был Шарлот, для чистоты эксперимента
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XobXob
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Хотелось бы взглянуть на команду, в которой Ленард, Эмбиид, Симмонс, Джордж и Дэвис все вместе)
На бумаге бомба!)
0
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MTZ_2022
Ответ Амен
Ну теперь Док обязан сделать невозможное : проиграть серию с 0-3. Все карты в руки
Он сможет)
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Goddemic
Ответ Амен
Ну теперь Док обязан сделать невозможное : проиграть серию с 0-3. Все карты в руки
Там же Харден ещё. Одну из 4-х он и один выиграет
0
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