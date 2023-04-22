Док Риверс: «Если мы собираемся наказывать тех, кто отвечает, а не подстрекателей, то у НБА проблемы»

Теги Док Риверс Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс считает, что НБА должна всерьез задуматься о ситуации, когда соперники пытаются провоцировать звездных игроков в плей-офф.

«Я хочу сказать это, хотя, вероятно, не должен: мне не кажется что Дрэймонда нужно было дисквалифицировать. Считаю, что лига создает очень опасный прецедент, и я говорю об этом не из собственных интересов, и я абсолютно серьезен.

Если мы собираемся наказывать тех, кто отвечает, а не подстрекателей, то у нас в лиге проблемы.

Я сам был игроком, это лига игроков, и я на 100 процентов за игроков игрок. И мне кажется, что игроки должны играть в матчах. Мы весь год говорим о том, как болельщики недовольны тем, что парни не играют, а теперь мы сами выводим их из плей-офф. И я не одобряю фактор репутации. После завершения регулярки все технические списываются, не так ли? И вы начинаете сначала. Так и должно быть, во всем.

Дрэймонд Грин наступил Сабонису на грудь, потому что тот держал его за ногу. Подстрекатель схватил его за ногу», – заявил Риверс.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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31 комментарий

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Максим Тарасов
Ну а что поделать, они же мстители, а не предотвратители
+26
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+25
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Илья Петров
Ответ vodnik.arh
Мстителей? и кто же он? Человек-нытик?
Скорее Грут, у того тоже одна фразочка на все случаи.
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Van
Риверсу об этом говорить? Его подопечные все время были явными флопперами и подстрекателями: Пирс, Крис Пол, Харден, Эмбиид. Как и многие другие игроки НБА. Как бы кому не хотелось изображать из себя борцов за справедливость - это часть игры.
Сабонис очевидно не самый чистый и честный игрок, но в том эпизоде, во первых, не все однозначно (он может реально закрывался), во вторых, очень часто игроки прихватывают или толкаются, когда соперник перешагивает/проходит мимо. Почему именно случай Сабониса вызвал столько подгорания, когда как второй участник - Грин - явный рецидивист? И НБА прямо через Дюмарса обосновала дисквал рецидивом? Давайте с трёх раз угадаем, почему именно Сабонис стал злодеем...
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CAN_JE
ну и заголовок, фанат Марвела чтоли Риверс?)
+10
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zippa
Ответ CAN_JE
ну и заголовок, фанат Марвела чтоли Риверс?)
Да, главный злодей - Человек-Подстрекатель, в роли Человека-Отвечателя Дреймонд Грин.
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Друг Джордана
О чем речь? Если тебя подстрекают, то нужно красиво это обыгрывать. В случае с Грином, он мог свалиться, флопнуть и кто знает, как бы наказали Сабониса. Но это же Грин, поэтому у него получилось все иначе...

Либо нужно не реагировать, быть как Леброн...
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Van
Ответ nbawade
Когда закрываются (это инстинктивное движение) обычно ничего не хватают. И Грин будь по смышлёней мог завалится на Сабониса, правда это тоже потенциально травмоопасно, при том для обоих. Как Сабс носился в 3-игре только дополнительно подтверждает, что он больше изобразил страдания чем почувствовал. Будь Клэнстон посообразительней и изобрази умирающего лебедя (а после ещё и МРТ запроси), тут бы вся общественность на ушах стояла.
То что Сабонис хитрец и флоппер - без сомнений. Можно его отдельно за это порицать. Вопрос в том, почему многие кинулись защищать Грина в этой ситуации? Он ведь не первый раз фигню сделал явную, хотя игрок то далеко не глупый и опытный. Он и ГСВ в очередной раз подставляет. Я сам хотел бы видеть ГСВ дальше, Карри это заслужил, да и бой приличный они могут дать. Неопытные Кингз могут посыпаться в любой момент, что и было в 3 игре с ГСВ.

Вопрос тут вообще не в Сабонисе. Грин ведёт себя неадекватно часто, а тут его лезут защищать и даже называют это самым несправедливым дисквалом в истории. Лига в вопросе разобралась очень адекватно. Ничего страшного ни для кого не случилось. Но почему у многих "экспертов" подгорает? Вопрос мне кажется риторический. Хардена вон удалили с игры за явную чушь и чё то не слышно особо такого шума.
+4
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Jerry Rodrogha
Ответ Van
Риверсу об этом говорить? Его подопечные все время были явными флопперами и подстрекателями: Пирс, Крис Пол, Харден, Эмбиид. Как и многие другие игроки НБА. Как бы кому не хотелось изображать из себя борцов за справедливость - это часть игры. Сабонис очевидно не самый чистый и честный игрок, но в том эпизоде, во первых, не все однозначно (он может реально закрывался), во вторых, очень часто игроки прихватывают или толкаются, когда соперник перешагивает/проходит мимо. Почему именно случай Сабониса вызвал столько подгорания, когда как второй участник - Грин - явный рецидивист? И НБА прямо через Дюмарса обосновала дисквал рецидивом? Давайте с трёх раз угадаем, почему именно Сабонис стал злодеем...
Случай Грина вызвал столько подгорания по сумме причин.
1. Он явный рецидивист, и бесит всех, кроме болел ГСВ.
2. У ГСВ много болел, которые его кидаются защищать.
3. Среди болел много глоров, потому что династия свежая.
4. И вот эти все мы просто уже друг на друга агримся в споре. То есть уже не от Грина, а от спора накал пошёл
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Van
Ответ nbawade
В мире всё сугубо субъективно. Что одному видится белым, другому это может видеться чёрным, примеров тому масса. Один из свежих примеров, пользователь evgen98 требовал самого жёсткого наказания для Грина, а Эмбид у него оказался невиновен, отгадай с одного раза за какую команд он болеет. Лично мне не понравилось несколько вещей: 1. Что массово начали писать как Грин наступил на ГРУДЬ, хотя на ряде повторов отчётливо видно, что наступает он на брюшину (это даже не район диафрагмы). 2. Что Грин намеренно оттолкнулся правой ногой (стоявшей на животе Сабса), когда на видео видно как толкается Грин левой ногой. Все же тут мнят себя адекватами, ну так и нужно адекватно рассматривать любую ситуацию, без преукрас. Грязноватый ли игрок Грин? Без сомнения. Неправ ли он в том эпизоде - да. Заслуженно его отстранили - тоже соглашусь. Но то беснование, которое тут произошло на мой взгляд перебор. Особенно со стороны некоторых болельщиков. Лично мне Грин нравится, не грязными приёмами, а своих неуступчивым и бойцовским характером. P.S. А ещё есть такой термин "бес противоречия", это когда кто-то безапелляционно говорит, то возникает желание найти в его словах изъян. Ну или собеседник просто не нравится.
Не поверишь, Грин мне тоже нравится) Такие придурки вносят элемент шоу в лигу. Если бы все были как Данкан, было бы скучно. Что не отменяет того, что он придурок) Неуступчивость и характер это да. Интеллект у него тоже явно выше среднего по лиге. Не зря он хвалит ЛеБрона - тот тоже любитель корчить хорошую мину при плохой игре.

В философские разговоры о субъективности мира вдаваться не хочу, но в мире далеко не всё субъективно.

То что болельщики тех или иных команд "своих" судят иначе, чем других вполне объяснимо. Я лично ни за кого не болею НБА, мне просто интересна лига в целом.

В ситуации с Грином меня возмущает реакция некоторой части "экспертов" НБА. Местные фаны могут говорить, что угодно, это просто наше обсуждение и это весело) А вот от той херни, что несут всякие Стивены Эй Смиты, Доки Риверсы и прочие подгорает. Это люди имеют реальное влияние как минимум на инфополе вокруг НБА. Лига отработала в ситуации нормально. А п***оболия вокруг ситуации, которые разгоняют вышеперечисленные, объясняется с одной стороны хайпом, с другой стороны цветом кожи Сабониса. Был бы под Грином Фокс, ничего подобного бы и близко не было. Как и в ситуации с Эмбиидом, будь его прямым соперником за МВП не Йокич, а Яннис.
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nbawade
Ответ Van
То что Сабонис хитрец и флоппер - без сомнений. Можно его отдельно за это порицать. Вопрос в том, почему многие кинулись защищать Грина в этой ситуации? Он ведь не первый раз фигню сделал явную, хотя игрок то далеко не глупый и опытный. Он и ГСВ в очередной раз подставляет. Я сам хотел бы видеть ГСВ дальше, Карри это заслужил, да и бой приличный они могут дать. Неопытные Кингз могут посыпаться в любой момент, что и было в 3 игре с ГСВ. Вопрос тут вообще не в Сабонисе. Грин ведёт себя неадекватно часто, а тут его лезут защищать и даже называют это самым несправедливым дисквалом в истории. Лига в вопросе разобралась очень адекватно. Ничего страшного ни для кого не случилось. Но почему у многих "экспертов" подгорает? Вопрос мне кажется риторический. Хардена вон удалили с игры за явную чушь и чё то не слышно особо такого шума.
В мире всё сугубо субъективно. Что одному видится белым, другому это может видеться чёрным, примеров тому масса. Один из свежих примеров, пользователь evgen98 требовал самого жёсткого наказания для Грина, а Эмбид у него оказался невиновен, отгадай с одного раза за какую команд он болеет.

Лично мне не понравилось несколько вещей:
1. Что массово начали писать как Грин наступил на ГРУДЬ, хотя на ряде повторов отчётливо видно, что наступает он на брюшину (это даже не район диафрагмы).
2. Что Грин намеренно оттолкнулся правой ногой (стоявшей на животе Сабса), когда на видео видно как толкается Грин левой ногой.

Все же тут мнят себя адекватами, ну так и нужно адекватно рассматривать любую ситуацию, без преукрас.

Грязноватый ли игрок Грин? Без сомнения. Неправ ли он в том эпизоде - да. Заслуженно его отстранили - тоже соглашусь. Но то беснование, которое тут произошло на мой взгляд перебор. Особенно со стороны некоторых болельщиков.

Лично мне Грин нравится, не грязными приёмами, а своих неуступчивым и бойцовским характером.

P.S. А ещё есть такой термин "бес противоречия", это когда кто-то безапелляционно говорит, то возникает желание найти в его словах изъян. Ну или собеседник просто не нравится.
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vodnik.arh
Мстителей? и кто же он? Человек-нытик?
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xamer 9
Ответ Anton Smirnov
Если представить снбя на месте Грина, то становятся понятными его действия: да он вырывался из капкана, но инстинктивно, чтобы защить галиностоп от схвативщих его клещей, пусть и ценой фола, удаления, лишь бы не пострадать самому.
Окей, молодец. Поставил минус, не понравился комментарий. Но я ни слова не написал про Грина.

И Антон, прежде чем писать незнакомые слова - гуглите из правописание. Голеностоп от слова «голень», а не от слова «галик».
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vodnik.arh
Ответ Илья Петров
Скорее Грут, у того тоже одна фразочка на все случаи.
У Дока да, я Эмбиида имел ввиду)
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CAN_JE
Ответ zippa
Да, главный злодей - Человек-Подстрекатель, в роли Человека-Отвечателя Дреймонд Грин.
они поменяли, изначально был прям "мститель"))
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Jerry Rodrogha
Ответ xamer 9
Окей, молодец. Поставил минус, не понравился комментарий. Но я ни слова не написал про Грина. И Антон, прежде чем писать незнакомые слова - гуглите из правописание. Голеностоп от слова «голень», а не от слова «галик».
Неужели не от слова "Галина"? )))
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kaissa
Ответ vodnik.arh
У Дока да, я Эмбиида имел ввиду)
Удока удивился.)))
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Jerry Rodrogha
Грин то сам, конечно, ни разу не провокатор. Пусечка и лапочка. У Риверса тоже горит
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Rodbert
Сабониса наказали же, чего ему еще надо? А Грину все по делу выписали, там была явная попытка покалечить ключевого игрока соперника, а за такое дисквал на игру
это как минимум. С Эмбиидом немножко по другому. Клекстон явно пытался унизить его, самым падлючим и демонстративным способом. И Джоэл ответил, причем неакцентированно, да попади он было бы больно, но не так травмоопасно. Так что все по понятиям судьи раскидали. Провоцировать можно с оговорками, унижать нельзя.
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мать Зетмира
Что мешает не вестись на провокации?
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evgen98
Вот такой тренер у Филы, очень недалекий, и как такие получают серьезную работу? многомиллионные контракты?
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Милостивый Государь
наказывать нужно за ДЕЙСТВИЕ. Уже дошли до того, что агрессивный взгляд считают отличным поводом дать технарь! Следующий шаг — это наказывать за плохие мысли.
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Егор Никитин
как в любом нормальном государстве - есть законы, а есть правоприменительная практика и подзаконные акты. Правоохранительные органы в ситуации конфликта разбираются в том кто первый начал, если ущерб нанесен равномерный, а если тяжесть содеянного перевешивает у ответившего, то подстрекателя признают потерпевшим, а того кто попал в такую ситуацию по чужой вине - укатают по полной, добро пожаловать в реальный мир
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nbawade
Ответ мать Зетмира
Что мешает не вестись на провокации?
Характер
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Marduhai
Баскет - один из наиболее контактных видов спорта - столкновения, толчки, захваты и т.п. обычная часть игры, но грязи здесь хватает. И любимый вопль трубадуров в защиту своих хамов, Дреймонд конечно же среди них, хорошо известен - "Нас провоцируют!" .
Но как дружно навалилась черная братва на Сабаса - не смей быть на равных с их авторитетами...По сути, этой психологической атакой стараются выбить из равновесия как мужика, так и судей.
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Алексей Иванов
Риверс как нянька возится с этой плаксой.
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