Док Риверс: «Если мы собираемся наказывать тех, кто отвечает, а не подстрекателей, то у НБА проблемы»
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс считает, что НБА должна всерьез задуматься о ситуации, когда соперники пытаются провоцировать звездных игроков в плей-офф.
«Я хочу сказать это, хотя, вероятно, не должен: мне не кажется что Дрэймонда нужно было дисквалифицировать. Считаю, что лига создает очень опасный прецедент, и я говорю об этом не из собственных интересов, и я абсолютно серьезен.
Если мы собираемся наказывать тех, кто отвечает, а не подстрекателей, то у нас в лиге проблемы.
Я сам был игроком, это лига игроков, и я на 100 процентов за игроков игрок. И мне кажется, что игроки должны играть в матчах. Мы весь год говорим о том, как болельщики недовольны тем, что парни не играют, а теперь мы сами выводим их из плей-офф. И я не одобряю фактор репутации. После завершения регулярки все технические списываются, не так ли? И вы начинаете сначала. Так и должно быть, во всем.
Дрэймонд Грин наступил Сабонису на грудь, потому что тот держал его за ногу. Подстрекатель схватил его за ногу», – заявил Риверс.
Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Сабонис очевидно не самый чистый и честный игрок, но в том эпизоде, во первых, не все однозначно (он может реально закрывался), во вторых, очень часто игроки прихватывают или толкаются, когда соперник перешагивает/проходит мимо. Почему именно случай Сабониса вызвал столько подгорания, когда как второй участник - Грин - явный рецидивист? И НБА прямо через Дюмарса обосновала дисквал рецидивом? Давайте с трёх раз угадаем, почему именно Сабонис стал злодеем...
Либо нужно не реагировать, быть как Леброн...
Вопрос тут вообще не в Сабонисе. Грин ведёт себя неадекватно часто, а тут его лезут защищать и даже называют это самым несправедливым дисквалом в истории. Лига в вопросе разобралась очень адекватно. Ничего страшного ни для кого не случилось. Но почему у многих "экспертов" подгорает? Вопрос мне кажется риторический. Хардена вон удалили с игры за явную чушь и чё то не слышно особо такого шума.
1. Он явный рецидивист, и бесит всех, кроме болел ГСВ.
2. У ГСВ много болел, которые его кидаются защищать.
3. Среди болел много глоров, потому что династия свежая.
4. И вот эти все мы просто уже друг на друга агримся в споре. То есть уже не от Грина, а от спора накал пошёл
В философские разговоры о субъективности мира вдаваться не хочу, но в мире далеко не всё субъективно.
То что болельщики тех или иных команд "своих" судят иначе, чем других вполне объяснимо. Я лично ни за кого не болею НБА, мне просто интересна лига в целом.
В ситуации с Грином меня возмущает реакция некоторой части "экспертов" НБА. Местные фаны могут говорить, что угодно, это просто наше обсуждение и это весело) А вот от той херни, что несут всякие Стивены Эй Смиты, Доки Риверсы и прочие подгорает. Это люди имеют реальное влияние как минимум на инфополе вокруг НБА. Лига отработала в ситуации нормально. А п***оболия вокруг ситуации, которые разгоняют вышеперечисленные, объясняется с одной стороны хайпом, с другой стороны цветом кожи Сабониса. Был бы под Грином Фокс, ничего подобного бы и близко не было. Как и в ситуации с Эмбиидом, будь его прямым соперником за МВП не Йокич, а Яннис.
Лично мне не понравилось несколько вещей:
1. Что массово начали писать как Грин наступил на ГРУДЬ, хотя на ряде повторов отчётливо видно, что наступает он на брюшину (это даже не район диафрагмы).
2. Что Грин намеренно оттолкнулся правой ногой (стоявшей на животе Сабса), когда на видео видно как толкается Грин левой ногой.
Все же тут мнят себя адекватами, ну так и нужно адекватно рассматривать любую ситуацию, без преукрас.
Грязноватый ли игрок Грин? Без сомнения. Неправ ли он в том эпизоде - да. Заслуженно его отстранили - тоже соглашусь. Но то беснование, которое тут произошло на мой взгляд перебор. Особенно со стороны некоторых болельщиков.
Лично мне Грин нравится, не грязными приёмами, а своих неуступчивым и бойцовским характером.
P.S. А ещё есть такой термин "бес противоречия", это когда кто-то безапелляционно говорит, то возникает желание найти в его словах изъян. Ну или собеседник просто не нравится.
И Антон, прежде чем писать незнакомые слова - гуглите из правописание. Голеностоп от слова «голень», а не от слова «галик».
это как минимум. С Эмбиидом немножко по другому. Клекстон явно пытался унизить его, самым падлючим и демонстративным способом. И Джоэл ответил, причем неакцентированно, да попади он было бы больно, но не так травмоопасно. Так что все по понятиям судьи раскидали. Провоцировать можно с оговорками, унижать нельзя.
Но как дружно навалилась черная братва на Сабаса - не смей быть на равных с их авторитетами...По сути, этой психологической атакой стараются выбить из равновесия как мужика, так и судей.