Главный тренер «Филадельфии» считает, что должна всерьез задуматься о ситуации, когда соперники пытаются провоцировать звездных игроков в плей-офф.

«Я хочу сказать это, хотя, вероятно, не должен: мне не кажется что Дрэймонда нужно было дисквалифицировать. Считаю, что лига создает очень опасный прецедент, и я говорю об этом не из собственных интересов, и я абсолютно серьезен.

Если мы собираемся наказывать тех, кто отвечает, а не подстрекателей, то у нас в лиге проблемы.

Я сам был игроком, это лига игроков, и я на 100 процентов за игроков игрок. И мне кажется, что игроки должны играть в матчах. Мы весь год говорим о том, как болельщики недовольны тем, что парни не играют, а теперь мы сами выводим их из плей-офф. И я не одобряю фактор репутации. После завершения регулярки все технические списываются, не так ли? И вы начинаете сначала. Так и должно быть, во всем.

Дрэймонд Грин наступил на грудь, потому что тот держал его за ногу. Подстрекатель схватил его за ногу», – заявил Риверс.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл