Звезда «Филадельфии» получил растяжение связок правого колена и пропустит четвертую встречу серии против « » (3-0) в субботу.

Эмбиид, который в пятницу вылетел в Филадельфию, чтобы пройти МРТ-обследование колена, может вернуться в состав уже в начале следующей недели.

Тем не менее, пока неясно, произойдет ли возвращение центрового в пятой игре серии, если она потребуется.

В истории ни одной из команд не удавалось отыгрываться в серии после 0-3.

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Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все