Джоэл Эмбиид не сыграет в 4-м матче серии с «Бруклином» из-за повреждения колена

Теги травмы Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил растяжение связок правого колена и пропустит четвертую встречу серии против «Бруклина» (3-0) в субботу.

Эмбиид, который в пятницу вылетел в Филадельфию, чтобы пройти МРТ-обследование колена, может вернуться в состав уже в начале следующей недели.

Тем не менее, пока неясно, произойдет ли возвращение центрового в пятой игре серии, если она потребуется.

В истории НБА ни одной из команд не удавалось отыгрываться в серии после 0-3.

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9 комментариев

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Swhat
Ответ evgen98
У меня ощущение, что Док гоняет его специально максимально много, чтобы травмы находили Эмбиида. В этом ведь необходимости нет на очень многих отрезках матчей. В прошлом ПО Джоэль получил травму когда команда вела + 29. И не подписали вменяемого под него никого. Вероятная просадка неминуема. Другой бы тренер берег, как сокровище, но не Риверс, бывший тренер Селтикс, если чо. Ну и ему шикарное оправдание - лидер получил травму, поэтому всё пошло не так.
Ну есть ЛАК которые использовали лоудменеджмент и берегли Кавая и Джорджа по максимуму. Оба вылетили с травмами.
+25
0
+25
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evgen98
У меня ощущение, что Док гоняет его специально максимально много, чтобы травмы находили Эмбиида. В этом ведь необходимости нет на очень многих отрезках матчей. В прошлом ПО Джоэль получил травму когда команда вела + 29. И не подписали вменяемого под него никого. Вероятная просадка неминуема. Другой бы тренер берег, как сокровище, но не Риверс, бывший тренер Селтикс, если чо. Ну и ему шикарное оправдание - лидер получил травму, поэтому всё пошло не так.
+15
-3
+12
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ЮАГ
Видать сильно он Клэкстона всё-таки ударил...)
+12
0
+12
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DeX
Если кто-то и может слить первым с 0-3 так это Док)
+5
0
+5
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1ntegro
Да вряд ли что-то серьёзное, просто решили дать отдых лидеру, ведя 3-0. Бруклин могут и без него закрыть 4-0, в крайнем случае 4-1. В этой серии Джоэл всё равно не феерит, зато Харрис и Макси играют лучше, чем ожидалось.
+4
0
+4
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someoneelse
Ответ ЮАГ
Видать сильно он Клэкстона всё-таки ударил...)
У кого то железные яйца 😏
+3
0
+3
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evgen98
Ответ Swhat
Ну есть ЛАК которые использовали лоудменеджмент и берегли Кавая и Джорджа по максимуму. Оба вылетили с травмами.
Другая сторона медали, да.
+2
-1
+1
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ymuller
эх, то есть теперь можно не смотреть
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gklevada4@gmail.com
Звучит как вызов для дока. Слить с 3:0
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