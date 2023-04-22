Джоэл Эмбиид не сыграет в 4-м матче серии с «Бруклином» из-за повреждения колена
Звезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил растяжение связок правого колена и пропустит четвертую встречу серии против «Бруклина» (3-0) в субботу.
Эмбиид, который в пятницу вылетел в Филадельфию, чтобы пройти МРТ-обследование колена, может вернуться в состав уже в начале следующей недели.
Тем не менее, пока неясно, произойдет ли возвращение центрового в пятой игре серии, если она потребуется.
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