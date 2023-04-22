Джеймс Харден прибыл на 4-й матч в необычных черных штанах

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» прибыл на 4-й матч серии плей-офф против « » в необычных черных штанах.

«Сиксерс» и «Нетс» встречаются сегодня в Бруклине в рамках 4-го матча серии первого раунда плей-офф .

Команда Хардена ведет в серии со счетом 3-0. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустит матч из-за травмы колена.

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Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все