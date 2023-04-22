Джеймс Харден прибыл на 4-й матч в необычных черных штанах

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден прибыл на 4-й матч серии плей-офф против «Бруклина» в необычных черных штанах.

«Сиксерс» и «Нетс» встречаются сегодня в Бруклине в рамках 4-го матча серии первого раунда плей-офф НБА.

Команда Хардена ведет в серии со счетом 3-0. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустит матч из-за травмы колена.

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7 комментариев

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кандид
"На лабутенах-нах и в окуительных штанах"
Но прям видно, насколько эта фигня неудобная. Штош, красота требует жертв))
+8
0
+8
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jerry40
Что-то из мультфильма про бременских музыкантов
+6
0
+6
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Abdulla
Ответ jerry40
Что-то из мультфильма про бременских музыкантов
Аааа, я не успел, мой комментарий :)
Именно!
Вот и фото стартовой пятёрки. Кто из них осёл?
https://n1s1.hsmedia.ru/b4/e7/6d/b4e76d6bdbd0ef60429f5c71143fc44d/4875x2946_0x0a330ca2_17784972081551710413.jpeg
+6
0
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4eLOVE4iK
Клоун
+1
-1
0
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Александр Сметанин
Ответ кандид
"На лабутенах-нах и в окуительных штанах" Но прям видно, насколько эта фигня неудобная. Штош, красота требует жертв))
"красота"
0
0
0
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jerry40
Ответ Abdulla
Аааа, я не успел, мой комментарий :) Именно! Вот и фото стартовой пятёрки. Кто из них осёл? https://n1s1.hsmedia.ru/b4/e7/6d/b4e76d6bdbd0ef60429f5c71143fc44d/4875x2946_0x0a330ca2_17784972081551710413.jpeg
По габаритам осел явно центровой, ни на что не намекаю ))
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