Звезда НФЛ Джеймс Джонс: «Молодые игроки не боятся Леброна так, как боялись Джордана»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Бывшая звезда НФЛ Джеймс Джонс прокомментировал слова Диллона БруксаМемфис») о суперзвезде «Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Это свидетельствует о том, что никто не боится Леброна. Никто из этих молодых игроков не боится его так, как боялись Майка», – сказал Джонс на The Carton Show.

Брукс по окончании второго матча серии первого раунда плей-офф НБА между «Гризлис» и «Лейкерс» (103:93, 1-1) назвал Джеймса «старым» и заявил, что не уважает тех, кто не набирал против него 40 очков.

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16 комментариев

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Гол С Навеса
а кто-то боялся джордана когда он телепался в вашингтоне в этом возрасте?
+32
-2
+30
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Ярослав Комков
Всего лишь весь восток 10 лет под ним лежал
+24
-2
+22
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Максим Максимов
Ответ Гол С Навеса
а кто-то боялся джордана когда он телепался в вашингтоне в этом возрасте?
Джерри Стэкхаус)
+18
0
+18
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AminO2
«Одни боялись Пью, другие – Билли Бонса, а Джона Сильвера боялся сам Флинт».
+18
-1
+17
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Some Puerto Rican Guy
"Звезда НФЛ" - он закончил играть 8 лет назад и звездой никогда не был.
+14
0
+14
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Fogiii
ну хз восточная конференция, которая 8 лет финал не видела, явно неспокойно выходили на тимы Лебы
+15
-3
+12
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Sharky shark
Ответ Гол С Навеса
а кто-то боялся джордана когда он телепался в вашингтоне в этом возрасте?
Кваме Браун 😬
+12
0
+12
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Artur Prokopchuk
Да как они достали. Что за бредятина.
Какой следующий параметр для споров ? У кого прибор в штанах длинней тот и "Величайший"? Я не удивлюсь если увижу, как Шеннон Шарп спорит со Скипом Бэйлесом по этому поводу.
+12
-2
+10
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фанат баскетбола
вопрос воспитания, раньше старших уважали)
+3
0
+3
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Райли Карри
Ответ Artur Prokopchuk
Да как они достали. Что за бредятина. Какой следующий параметр для споров ? У кого прибор в штанах длинней тот и "Величайший"? Я не удивлюсь если увижу, как Шеннон Шарп спорит со Скипом Бэйлесом по этому поводу.
Грег Оден и Ибака. остальные инвалиды
+2
0
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Валера, настало твое время...
Ответ Джонни-массажист
Ахаааааахаааа!!!!!Хорооооооош!!!)))) PS А в Вашингтоне Майкл и не собирался никого пугать, И вот цитата из интернета : " Джордан два года получал в «Вашингтоне» минимальную зарплату в размере $ 1 млн. Все эти деньги он отдавал в фонд помощи пострадавшим от терактов 11 сентября 2001 года."....Так что рядом с Майклом по харизме Леброн даже не стоял...
Харизма - боялись играть против - благотворительность. Где логика в этой цепочке? Джонни-массажист был настолько харизматичен, что готовил яичницу лучше своего однокурсника, но последний всё равно был крутым водителем
+1
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Сергей Пузанков
Ответ Райли Карри
Грег Оден и Ибака. остальные инвалиды
Ибаке даже доставать необязательно
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Mr.Trol
Ответ Гол С Навеса
а кто-то боялся джордана когда он телепался в вашингтоне в этом возрасте?
Там много историй, Пол Пирс начал его забирать, типа это наша лига, ты уже старый и тд. Его свои же увели, типа с ним лучше так не говорить. Так что и старого Майкла боялись, на подсознательно уровне.
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