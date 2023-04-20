Звезда НФЛ Джеймс Джонс: «Молодые игроки не боятся Леброна так, как боялись Джордана»

Бывшая звезда НФЛ Джеймс Джонс прокомментировал слова (« ») о суперзвезде «Лейкерс» .

«Это свидетельствует о том, что никто не боится Леброна. Никто из этих молодых игроков не боится его так, как боялись Майка», – сказал Джонс на The Carton Show.

Брукс по окончании второго матча серии первого раунда плей-офф НБА между «Гризлис» и «Лейкерс» (103:93, 1-1) назвал Джеймса «старым» и заявил, что не уважает тех, кто не набирал против него 40 очков.

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