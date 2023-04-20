Леброн Джеймс впервые с 2018 года проведет домашний матч плей-офф при полных трибунах

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые проведет домашний матч плей-офф при полных трибунах в майке «озерников». Он присоединился к команде в 2018 году.

«Лейкерс» уступили «Мемфису» во втором матче серии (93:103, 1-1). Cледующие две игры пройдут в Лос-Анджелесе.

В 2019 и 2021 году «озерникам» не удавалось выйти в плей-офф, в 2020 году команда стала чемпионами НБА в «пузыре» в Орландо, а в 2021 году были наложены ограничения на посещение арены как меры противодействия COVID.

«Первая игра дома при полных трибунах, верно же? Первый раз. Предвкушаю», – приводит слова Джеймса ESPN.

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1 комментарий

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See what
Здорово испытать что-то новое самому искушенному в этой игре
+17
-2
+15
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