Леброн Джеймс впервые с 2018 года проведет домашний матч плей-офф при полных трибунах

Звездный форвард « » впервые проведет домашний матч плей-офф при полных трибунах в майке «озерников». Он присоединился к команде в 2018 году.

«Лейкерс» уступили « » во втором матче серии (93:103, 1-1). Cледующие две игры пройдут в Лос-Анджелесе.

В 2019 и 2021 году «озерникам» не удавалось выйти в плей-офф, в 2020 году команда стала чемпионами в «пузыре» в Орландо, а в 2021 году были наложены ограничения на посещение арены как меры противодействия COVID.

«Первая игра дома при полных трибунах, верно же? Первый раз. Предвкушаю», – приводит слова Джеймса ESPN.

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