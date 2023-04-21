Расселл Уэстбрук: «Слишком много потерь по моей вине»
Звездный разыгрывающий «Клипперс» взял на себя ответственность за неудачную первую половину матча с «Финиксом» (124:129, 1-2).
«Я бы, наверное, выделил только свою игру в первой половине, слишком много потерь. Пять, если быть точным. Это лежит в основе сегодняшней неудачи. Думаю, до перерыва они набрали 16 очков за счет перехватов. Многие из них были по моей вине.
Во второй половине мы собрались. Казалось, играли в хорошем темпе, физически не уступали, оборонялись. Просто немного не вышло», – приводит слова Уэстбрука журналист LA Times Эндрю Гриф.
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