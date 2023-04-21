Расселл Уэстбрук: «Слишком много потерь по моей вине»

Теги Клипперс Финикс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Клипперс» взял на себя ответственность за неудачную первую половину матча с «Финиксом» (124:129, 1-2).

«Я бы, наверное, выделил только свою игру в первой половине, слишком много потерь. Пять, если быть точным. Это лежит в основе сегодняшней неудачи. Думаю, до перерыва они набрали 16 очков за счет перехватов. Многие из них были по моей вине.

Во второй половине мы собрались. Казалось, играли в хорошем темпе, физически не уступали, оборонялись. Просто немного не вышло», – приводит слова Уэстбрука журналист LA Times Эндрю Гриф.

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4 комментария

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Rick Sorkin
Не хватило элитной защиты Кавая и Джорджа
+3
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ST-L
ментально супер прокачался, будет полезно и после завершения карьеры. сколько хейта вылилось, а он свою линию все равно гнет, и где-то получается
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Денис Кёнигсберг
Ох, в 4й игре будет ещё тяжелее
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Южанин78
Да, конечно, вчера когда пришла новость об отсутствии Кавая, было понятно что должны сыграть Пауэлл и Расти и немного помочь остальные, первые два пункта были супер, но все остальные...
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