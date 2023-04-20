Джа Морэнт не принял участия во втором матче серии с «Лейкерс». Сроки восстановления неизвестны

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт пропустил второй матч серии с «Лейкерс» (103:93, 1-1).

Главный тренер команды Тэйлор Дженкинс рассказал, что организация приняла решение не заигрывать Морэнта.

«Джа все еще испытывает дискомфорт. Очевидно, он воин, хочет быть на площадке, сделает все, чтобы быть на паркете, но мы просто почувствовали, что не стоит форсировать события.

Не можем установить дату его возвращения, но сегодня мы просто не имели права дать ему принять участие в матче. Надеюсь, что в ближайшие пару дней ему станет значительно лучше», – заявил тренер на пресс-конференции.

Разыгрывающий Тайус Джонс вышел в стартовом составе и отметился 10 очками, 8 передачами и 6 подборами. «Мемфис» имеет результат 33-13 за последние два сезона, если защитник выходит в старте.

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7 комментариев

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nik nik
Ещё по прошлому сезону понятно , что он там не особо решает вопросы , без него на удивление играют как команда намного лучше
+14
-2
+12
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Van
Руководству Мемфиса надо темную Джа устроить и доломать руку. Тогда шансы на финал конфы вырастут)
+9
-1
+8
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Aleksey001
Они его так на рынок отправят. Проблемный тип на максе, без которого команда играет лучше.

Что-то много стало таких в Лиге.
+2
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+2
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Ktuga
- Да, без Джа Моранта "Лейкерс" будет сложно.
- Ты хотел сказать "Мемфису".
- Нет.
+1
0
+1
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Veni-Vidi-Vici
Ответ nik nik
Ещё по прошлому сезону понятно , что он там не особо решает вопросы , без него на удивление играют как команда намного лучше
Так и есть. Теорема Юинга в чистом виде.
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AEZAKMI228
Ответ Van
Руководству Мемфиса надо темную Джа устроить и доломать руку. Тогда шансы на финал конфы вырастут)
устроить темную.. каждый день узнаешь что то новое на этом сайте!)
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