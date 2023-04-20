Джа Морэнт не принял участия во втором матче серии с «Лейкерс». Сроки восстановления неизвестны

Звездный разыгрывающий « » пропустил второй матч серии с « » (103:93, 1-1).

Главный тренер команды Тэйлор Дженкинс рассказал, что организация приняла решение не заигрывать Морэнта.

«Джа все еще испытывает дискомфорт. Очевидно, он воин, хочет быть на площадке, сделает все, чтобы быть на паркете, но мы просто почувствовали, что не стоит форсировать события.

Не можем установить дату его возвращения, но сегодня мы просто не имели права дать ему принять участие в матче. Надеюсь, что в ближайшие пару дней ему станет значительно лучше», – заявил тренер на пресс-конференции.

Разыгрывающий Тайус Джонс вышел в стартовом составе и отметился 10 очками, 8 передачами и 6 подборами. «Мемфис» имеет результат 33-13 за последние два сезона, если защитник выходит в старте.

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