Колин Каухерд: «Морэнт хорош в наборе очков, но не как игрок в целом. «Мемфис» без него становится лучше»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Колин Каухерд Баскетбол

Эксперт Колин Каухерд поделился мнением по поводу влияния, которое оказывает на «Мемфис» разыгрывающий Джа Морэнт.

Во втором матче серии с «Лейкерс», который команда провела без травмированного Морэнта, «Гризлис» сравняли счет в серии.

«Во втором матче все пять игроков основы набрали десять и более очков. А почему? Потому что они не сидели и не смотрели на Джа. Талант и ценность – две разные вещи.

Если оценить два последних сезона, включая плей-офф, оценить игру «Мемфиса» с Джа и без, то без него они немного чаще выигрывали, были намного лучше в защите, разница по набранным и пропущенным очкам – двузначная. Без Джа Морэнта «Гризлис» лучше как команда, уж извините меня, фанаты Джа.

Морэнт хорош в наборе очков, но не как игрок в целом», – заявил Каухерд.

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9 комментариев

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lolik008
Факт
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Muerte
Ответ Александр Спирин
Статья, как про Мойшу Иорданова конца 80-х. Но когда лигу это останавливало? Начнут пиарить, и игровые качества побоку. Паренёк в стойле. К нему надзирателей НБА, как к Мойше в своё время, ещё не приставили?..
Ну точно. Миша же и в защите 0, как Морант и IQ игровой как у этого с дредами, ага...
+7
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+7
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Misha_Sapunov
Ответ Cubs-V
Чтобы оказывать влияние . Игрок должен нести угрозу в любой ситуации. Защита, атлетизм, IQ, проход, бросок, треха и передача. И все это на около высоком уровне, некоторые функции на элитном.. Такое делал, только Леброн. Если рассматривать отдельного игрока. Рядом нет и близко никого. В рамках современной НБА. Поэтому сейчас ждать от кого-то подобный уровень, довольно странно, т.к таких нет. Один игрок, пусть и лидер, не решает в глобальном плане для команды.
ничего по пунктам игрок не должен. он должен влиять на результат матча, вот и все. вот джа не всегда влияет. брон почаще, вот и все.
+3
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+3
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Klna Jislime
факт, там какие-то хомячки деревенские мне доказывали здесь что это не так, вы где там? вылазьте из норок своих
+3
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