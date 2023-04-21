Эксперт Колин Каухерд поделился мнением по поводу влияния, которое оказывает на « » разыгрывающий .

Во втором матче серии с «Лейкерс», который команда провела без травмированного Морэнта, «Гризлис» сравняли счет в серии.

«Во втором матче все пять игроков основы набрали десять и более очков. А почему? Потому что они не сидели и не смотрели на Джа. Талант и ценность – две разные вещи.

Если оценить два последних сезона, включая плей-офф, оценить игру «Мемфиса» с Джа и без, то без него они немного чаще выигрывали, были намного лучше в защите, разница по набранным и пропущенным очкам – двузначная. Без Джа Морэнта «Гризлис» лучше как команда, уж извините меня, фанаты Джа.

Морэнт хорош в наборе очков, но не как игрок в целом», – заявил Каухерд.

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо