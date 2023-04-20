Мэджик Джонсон: «Лейкерс» некого винить, кроме самих себя»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

Легенда НБА Мэджик Джонсон отреагировал на поражение «Лейкерс» от «Мемфиса» (93:103, 1-1) во 2-м матче серии первого раунда плей-офф.

«Лейкерс» некого винить, кроме самих себя.

Они оказались не готовы к матчу, поэтому проиграли со счетом 93:103 «Мемфису», который играл не в полном составе», – написал Мэджик в соцсети.

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт пропустил матч из-за ушиба правой руки.

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7 комментариев

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Леонид Леонид
А чего ЛАЛам кого-то винить. Прямо сейчас у них преимущество своей площадки..
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kaissa
Так без Моранта Мемфис играет в командный баскетбол и смотрится неплохо...
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Abdulla
Мэджик просто Капитан Сверхочевидность...
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michaeli
Морант выйдет и развалит игру Мемфиса
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Ola BP
Лал проиграли очень много важных подборов на своём щите. Плюс они так и не решили проблему снайперов.
Ну и главный вопрос концовки - почему не дали два штрафных на Ривзе, когда он полез под кольцо.
Так бы было -6 и концовка была бы повеселее.
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Дмитрий Кораблев
После просмотра игры - тренер не ведет игру, нет наигранных схем для Хачимуры-Ривза (тупо даем Леброну - он или Дэйвису или сам давит - если нет то сбрасывает под бросок). Да так и раньше было, но вот так заводной Мемфис не пройти. Морант вероятно сможет выйти и тогда примитивная схема подведет.
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milletmvp
Ответ Дмитрий Кораблев
После просмотра игры - тренер не ведет игру, нет наигранных схем для Хачимуры-Ривза (тупо даем Леброну - он или Дэйвису или сам давит - если нет то сбрасывает под бросок). Да так и раньше было, но вот так заводной Мемфис не пройти. Морант вероятно сможет выйти и тогда примитивная схема подведет.
Заметил во второй половине как Леброн стал вытягивать на себя JJJ из поста и вместо броска с отклонением отдавать пас под кольцо.

В остальном конечно грусть печаль и отвратная реализация.
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