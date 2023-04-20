Мэджик Джонсон: «Лейкерс» некого винить, кроме самих себя»

Легенда НБА Мэджик Джонсон отреагировал на поражение « » от « » (93:103, 1-1) во 2-м матче серии первого раунда плей-офф.

«Лейкерс» некого винить, кроме самих себя.

Они оказались не готовы к матчу, поэтому проиграли со счетом 93:103 «Мемфису», который играл не в полном составе», – написал Мэджик в соцсети.

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» пропустил матч из-за ушиба правой руки.

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