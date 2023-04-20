Мэджик Джонсон: «Лейкерс» некого винить, кроме самих себя»
Легенда НБА Мэджик Джонсон отреагировал на поражение «Лейкерс» от «Мемфиса» (93:103, 1-1) во 2-м матче серии первого раунда плей-офф.
«Лейкерс» некого винить, кроме самих себя.
Они оказались не готовы к матчу, поэтому проиграли со счетом 93:103 «Мемфису», который играл не в полном составе», – написал Мэджик в соцсети.
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт пропустил матч из-за ушиба правой руки.
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Ну и главный вопрос концовки - почему не дали два штрафных на Ривзе, когда он полез под кольцо.
Так бы было -6 и концовка была бы повеселее.
В остальном конечно грусть печаль и отвратная реализация.