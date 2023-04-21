Пол Джордж – Морэнту: «Нельзя ставить сверху через всех без разбору, мужик»
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж в очередном выпуске своего подкаста дал совет на будущее разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту, который получил травму в первом матче плей-офф после попытки постер-данка через Энтони Дэвиса.
«Джа, нельзя ставить сверху через всех без разбору, мужик!
Ему стоит поработать над приземлением. Должен научиться отводить инерцию от коленей. Пусть посмотрит Уэйда. Дуэйн знал, как нужно управлять своим телом. Конечно, он падал, но всегда умел сгруппироваться и приземлиться в нужной манере. Джа стоит взять это на заметку», – сказал форвард.
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И он имеет ввиду типа не надо через звезд данчить, а типа если будет большой, то чревато травмой в приземлении, ведь когда будет сопротивление, падаешь иначе