Пол Джордж – Морэнту: «Нельзя ставить сверху через всех без разбору, мужик»

Звездный форвард « » в очередном выпуске своего подкаста дал совет на будущее разыгрывающему « » , который получил травму в первом матче плей-офф после попытки постер-данка через .

«Джа, нельзя ставить сверху через всех без разбору, мужик!

Ему стоит поработать над приземлением. Должен научиться отводить инерцию от коленей. Пусть посмотрит Уэйда. Дуэйн знал, как нужно управлять своим телом. Конечно, он падал, но всегда умел сгруппироваться и приземлиться в нужной манере. Джа стоит взять это на заметку», – сказал форвард.

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