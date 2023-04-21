Пол Джордж – Морэнту: «Нельзя ставить сверху через всех без разбору, мужик»

Теги Клипперс Мемфис Дуэйн Уэйд НБА НБА плей-офф Пол Джордж Энтони Дэвис Джа Морэнт Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж в очередном выпуске своего подкаста дал совет на будущее разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту, который получил травму в первом матче плей-офф после попытки постер-данка через Энтони Дэвиса.

«Джа, нельзя ставить сверху через всех без разбору, мужик!

Ему стоит поработать над приземлением. Должен научиться отводить инерцию от коленей. Пусть посмотрит Уэйда. Дуэйн знал, как нужно управлять своим телом. Конечно, он падал, но всегда умел сгруппироваться и приземлиться в нужной манере. Джа стоит взять это на заметку», – сказал форвард.

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14 комментариев

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711M
уж кому как не джорджу разбираться в падениях и неудачных приземлениях) вообще у него на редкость приятный подкаст, особенно на фоне трескучих дреймондов и беверли, чисто батя такой сидит и по полочкам раскладывает
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DeX
надо больше новостей с его подкаста, очень интересные вещи рассказывает Джордж. С каждым выпуском все больше проникаюсь к нему симпатией. Чел очень адекватный, без завышенного ЧСВ, с хорошим чувством самоиронии. Многое в лиге повидал, через многое прошел. Хорошо понимает игру и классный рассказчик
+20
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mqh9pzrxgf
Хороший совет
И он имеет ввиду типа не надо через звезд данчить, а типа если будет большой, то чревато травмой в приземлении, ведь когда будет сопротивление, падаешь иначе
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Первый шаг Кобе
Ответ Олег Иванов
Мудрый Джордж.
Как Сократ сказал: «Попадется хорошая жена — станешь счастливым. Плохая (стриптизерша) — станешь философом»
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Олег Иванов
Ответ 711M
уж кому как не джорджу разбираться в падениях и неудачных приземлениях) вообще у него на редкость приятный подкаст, особенно на фоне трескучих дреймондов и беверли, чисто батя такой сидит и по полочкам раскладывает
Мудрый Джордж.
+3
0
+3
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BT
Интересно, не будет ли лет через 10 тренда на отказы от данков в принципе, как причины излишнего травматизма, или до этого все же не дойдет?
+1
0
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Abdulla
Следующий раз Морэнт с мясом положит через Полужору. И приземлится на одну ногу.
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