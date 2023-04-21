Игроки « » несколько лет назад договорились не носить именные кроссовки форварда « » .

Об этом рассказал защитник «Хит» .

«Майами» встречался с «Милуоки» в плей-офф в трех из последних четырех сезонов, команды стали принципиальными соперниками.

По словам Хирро, флоридцы пришли к такому решению совместно, это не было требованием кого-то из авторитетных ветеранов.

После двух матчей текущей серии между клубами счет равный – 1-1.

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