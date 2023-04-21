В «Майами» несколько лет назад договорились не носить именные кроссовки Янниса Адетокумбо

Теги Майами Милуоки НБА кроссовки НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Тайлер Хирро Баскетбол

Игроки «Майами» несколько лет назад договорились не носить именные кроссовки форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

Об этом рассказал защитник «Хит» Тайлер Хирро.

«Майами» встречался с «Милуоки» в плей-офф в трех из последних четырех сезонов, команды стали принципиальными соперниками.

По словам Хирро, флоридцы пришли к такому решению совместно, это не было требованием кого-то из авторитетных ветеранов.

После двух матчей текущей серии между клубами счет равный – 1-1.

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15 комментариев

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Генри Суслофф
Ответ Cubs-V
+1 к одной победе на выезде. Но это такое себе... Нужно носить кроссовки Леброна, вот там имба шмот. Он на Востоке с 2011 по 2018 не проигрывал финалы конфы.
Как в анекдоте:
- Папа, я сегодня сэкономил! Не поехал на трамвае, а побежал за ним!
- Дурак! Побежал бы за такси, сэкономил бы больше!
+7
0
+7
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Freddy Durst
всё правильно
+6
-1
+5
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Cubs-V
+1 к одной победе на выезде. Но это такое себе...
Нужно носить кроссовки Леброна, вот там имба шмот.
Он на Востоке с 2011 по 2018 не проигрывал финалы конфы.
+5
-1
+4
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demx
Их борьба
+3
0
+3
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Jerry Rodrogha
Ответ scorp19
А зачем вообще носить чьи то именные кроссовки.
Чтобы босиком не играть
+2
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AEZAKMI228
эх помню были слухи что яннис в 2020 перейдет в майами....
+2
-1
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Jerry Rodrogha
Ответ demx
Чего тут правильного? Отморожу уши назло маме это называется.
Ну сейчас выбор кроссов позволяет. Это не 80е, когда либо ты в Джорданах, либо в Конверсах
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-1
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Super Objectively
а что ...у никого из игроков Маями нет своих именных моделей ? у хваленых Батлера , Адебайо ?реально ,Лаури?
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Александр Спирин
Ответ Jerry Rodrogha
Ну сейчас выбор кроссов позволяет. Это не 80е, когда либо ты в Джорданах, либо в Конверсах
*в адидасах.
Кеды в баскете НБА похоронили ещё в начале 70-х адидасы. Они имели ракушку на носке, защищающую пальцы. Более 75% игрунов НБА стали носить именно адидасы.
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scorp19
Ответ Jerry Rodrogha
Чтобы босиком не играть
так куча кросовок без серии именно конкретного игрока.
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Jerry Rodrogha
Ответ scorp19
так куча кросовок без серии именно конкретного игрока.
Не так много, если считать что все Джорданы именные
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Misha_Sapunov
Ответ scorp19
так куча кросовок без серии именно конкретного игрока.
топ линейки все именные.
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