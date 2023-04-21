В «Майами» несколько лет назад договорились не носить именные кроссовки Янниса Адетокумбо
Игроки «Майами» несколько лет назад договорились не носить именные кроссовки форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
Об этом рассказал защитник «Хит» Тайлер Хирро.
«Майами» встречался с «Милуоки» в плей-офф в трех из последних четырех сезонов, команды стали принципиальными соперниками.
По словам Хирро, флоридцы пришли к такому решению совместно, это не было требованием кого-то из авторитетных ветеранов.
После двух матчей текущей серии между клубами счет равный – 1-1.
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