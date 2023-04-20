«Милуоки» установил рекорд НБА по количеству набранных очков в отсутствие лидера команды

«Милуоки» обыграл « » во втором матче серии в рамках первого раунда плей-офф (138:122, 1-1).

Лидер «Бакс» был вынужден пропустить встречу из-за травмы, полученной в первой игре (боли в нижней части спины).

Таким образом, « » установил рекорд по количеству набранных очков в матче плей-офф как команды, вынужденной играть без своего лидера по результативности. В регулярном чемпионате Адетокумбо набирал в среднем 31,1 очка за игру.

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