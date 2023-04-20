«Милуоки» установил рекорд НБА по количеству набранных очков в отсутствие лидера команды

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» обыграл «Майами» во втором матче серии в рамках первого раунда плей-офф (138:122, 1-1).

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо был вынужден пропустить встречу из-за травмы, полученной в первой игре (боли в нижней части спины).

Таким образом, «Милуоки» установил рекорд НБА по количеству набранных очков в матче плей-офф как команды, вынужденной играть без своего лидера по результативности. В регулярном чемпионате Адетокумбо набирал в среднем 31,1 очка за игру.

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4 комментария

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АРХАТ
А то некоторые смотрят на НБА глазами NBA2K, что если нет чувака с рейтингом 97, то всё хана команде. Так это в реальности не работает))
+11
-2
+9
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mqh9pzrxgf
Ответ АРХАТ
А то некоторые смотрят на НБА глазами NBA2K, что если нет чувака с рейтингом 97, то всё хана команде. Так это в реальности не работает))
Ну если у команды такой процент 3 при стольких попытках , то там можно составом джи лиги затащить
+2
-1
+1
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Igbin
Ответ mqh9pzrxgf
Ну если у команды такой процент 3 при стольких попытках , то там можно составом джи лиги затащить
Так у Милуоки конкурентноспособный состав и без Янниса.
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