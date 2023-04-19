Яннис Адетокумбо не участвовал в тренировке и может пропустить 2-й матч серии с «Майами»

Теги травмы Майами Милуоки НБА Майк Буденхольцер НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо рискует пропустить второй матч серии с «Майами» (0-1) в среду из-за проблем со спиной.

Адетокумбо не участвовал в тренировке «Бакс» во вторник. В официальном отчете о травмированных вероятность пропуска 2-кратным MVP второй игры в Милуоки пока что оценивается в 75%.

По словам главного тренера «Милуоки» Майка Буденхольцера, надежда на возвращение Янниса все же существует.

«У нас еще достаточно много времени до старта игры. Яннис будет заниматься восстановительными процедурами, посмотрим, как он будет себя чувствовать. Он здорово прогрессирует, надеюсь, этот процесс продолжится», – сказал Буденхольцер.

Грек получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти стартовой встречи серии. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.

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5 комментариев

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scorp19
Нормальная фора для Хит. Ждём серию из 7 матчей.
+3
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+3
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alex023
У Хит повышаются шансы.
0
0
0
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