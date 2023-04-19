Лидер «Милуоки» рискует пропустить второй матч серии с « » (0-1) в среду из-за проблем со спиной.

Адетокумбо не участвовал в тренировке «Бакс» во вторник. В официальном отчете о травмированных вероятность пропуска 2-кратным MVP второй игры в Милуоки пока что оценивается в 75%.

По словам главного тренера « » , надежда на возвращение Янниса все же существует.

«У нас еще достаточно много времени до старта игры. Яннис будет заниматься восстановительными процедурами, посмотрим, как он будет себя чувствовать. Он здорово прогрессирует, надеюсь, этот процесс продолжится», – сказал Буденхольцер.

Грек получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти стартовой встречи серии. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.

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