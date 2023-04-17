Яннис Адетокумбо может принять участие во втором матче серии против «Майами» (Чарания)

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, что по его информации звездный форвард « » может принять участие во второй матче серии с « » (0-1).

Инсайдер сообщает, что организация не хотела форсировать события и решила перестраховаться. Хоть он и «не был похож на себя» , присутствует оптимизм, что Адетокумбо сыграет во втором матче серии. Баскетболист пройдет повторное обследование сегодня.

Грек получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.

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