Яннис Адетокумбо может принять участие во втором матче серии против «Майами» (Чарания)
Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, что по его информации звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо может принять участие во второй матче серии с «Майами» (0-1).
Инсайдер сообщает, что организация не хотела форсировать события и решила перестраховаться. Хоть он и «не был похож на себя» , присутствует оптимизм, что Адетокумбо сыграет во втором матче серии. Баскетболист пройдет повторное обследование сегодня.
Грек получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.
«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда
«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе
4 комментария