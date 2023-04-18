Тайлер Хирро: «Сказали, что вернусь к финальной серии»

Теги травмы Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро, получивший переломы двух пальцев правой руки, надеется вернуться в строй к финальной серии плей-офф.

«После 2-го матча возвращаюсь в Майами. В пятницу утром мне сделают операцию, после которой буду восстанавливаться от четырех до шести недель. Надеюсь, меньше, посмотрим.

Сказали, что вернусь скорее к финальной серии лиги, чем к финалу конференции, из-за реабилитации, которую придется пройти после операции. Так что надеюсь сыграть в финальной серии», – сказал Хирро.

Начало финальной серии плей-офф запланировано на 1 июня.

Хирро травмировался в первом матче серии первого раунда против «Милуоки» (130:117, 1-0).

Кто станет чемпионом НБА? Полный гид по плей-офф-2023

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
верим Тайлер))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Starki92
Ну а почему бы и нет?)
Пусть Джимми для своего кореша продлит сезон до этого момента, я не буду против))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
на уверенности паренек
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jerry40
Шутка из серии "до свадьбы заживёт"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Dorodenko
Только не сказали какого года
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
No way, buddy.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий