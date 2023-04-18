Тайлер Хирро: «Сказали, что вернусь к финальной серии»
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро, получивший переломы двух пальцев правой руки, надеется вернуться в строй к финальной серии плей-офф.
«После 2-го матча возвращаюсь в Майами. В пятницу утром мне сделают операцию, после которой буду восстанавливаться от четырех до шести недель. Надеюсь, меньше, посмотрим.
Сказали, что вернусь скорее к финальной серии лиги, чем к финалу конференции, из-за реабилитации, которую придется пройти после операции. Так что надеюсь сыграть в финальной серии», – сказал Хирро.
Начало финальной серии плей-офф запланировано на 1 июня.
Хирро травмировался в первом матче серии первого раунда против «Милуоки» (130:117, 1-0).
Пусть Джимми для своего кореша продлит сезон до этого момента, я не буду против))