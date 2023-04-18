Тайлер Хирро: «Сказали, что вернусь к финальной серии»

Атакующий защитник « » , получивший переломы двух пальцев правой руки, надеется вернуться в строй к финальной серии плей-офф.

«После 2-го матча возвращаюсь в Майами. В пятницу утром мне сделают операцию, после которой буду восстанавливаться от четырех до шести недель. Надеюсь, меньше, посмотрим.

Сказали, что вернусь скорее к финальной серии лиги, чем к финалу конференции, из-за реабилитации, которую придется пройти после операции. Так что надеюсь сыграть в финальной серии», – сказал Хирро.

Начало финальной серии плей-офф запланировано на 1 июня.

Хирро травмировался в первом матче серии первого раунда против « » (130:117, 1-0).

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