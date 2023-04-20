Энтони Дэвис: «Нельзя играть как сегодня и надеяться на победу»

Звездный форвард « » поделился мнением, что команде немного не повезло с точностью в матче с « » (93:103, 1-1).

«Могу быть лучше. Нельзя играть как сегодня и надеяться на победу.

Делал нормальные броски. Просто не попадал. Обычно они залетают. Надо все забыть и настраиваться на субботу», – приводит слова Дэвиса ESPN.

Разыгрывающий Д’Анджело Расселл также доволен своим распоряжением мячом во время владений: «Просто не попадал. Меня устраивает мой выбор бросков, честно. Просто не попадал».

«Озерники» реализовали лишь 24% бросков с сопротивлением в прошедшем матче. Это худший результат среди всех команд текущего розыгрыша плей-офф и второй худший в течение последних десяти участий организации в матчах на вылет, сообщает ESPN Stats and Info.

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