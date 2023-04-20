Энтони Дэвис: «Нельзя играть как сегодня и надеяться на победу»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением, что команде немного не повезло с точностью в матче с «Мемфисом» (93:103, 1-1).

«Могу быть лучше. Нельзя играть как сегодня и надеяться на победу.

Делал нормальные броски. Просто не попадал. Обычно они залетают. Надо все забыть и настраиваться на субботу», – приводит слова Дэвиса ESPN.

Разыгрывающий Д’Анджело Расселл также доволен своим распоряжением мячом во время владений: «Просто не попадал. Меня устраивает мой выбор бросков, честно. Просто не попадал».

«Озерники» реализовали лишь 24% бросков с сопротивлением в прошедшем матче. Это худший результат среди всех команд текущего розыгрыша плей-офф и второй худший в течение последних десяти участий организации в матчах на вылет, сообщает ESPN Stats and Info.

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9 комментариев

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TurboMen
Если у JJJ всего три фола, значит вы не особо то и усердствовали. Игра напомнила начала сезона, пропал нерв который был последние полгода.
+12
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Klna Jislime
Разыгрывающий Д’Анджело Расселл также доволен своим распоряжением мячом во время владений: «Просто не попадал. Меня устраивает мой выбор бросков, честно. Просто не попадал».

уверен, летом до свидания!
+6
0
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Вадим Дзахоев
Не пошла игра сегодня от слова совсем
+4
-1
+3
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JuVero
виноват все равно Леброн))
+6
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hodor 12
Это он к кому обращается?? К зеркалу.??
+2
-1
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Goddemic
бросали плохо, но всё равно были в пределах клатча. Всё правильно: забыть и настроиться на следующую игру. Мишки так сделали после первого поражения и сегодня заслуженно победили.
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