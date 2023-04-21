Мэтт Барнс не согласился с Редиком по поводу судейства в пользу «Кингз»: «Они просто больше хотели победить»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик обвинил судей в предвзятости в пользу «Сакраменто» по итогам первых двух матчей серии первого раунда плей-офф с «Голден Стэйт».
Другой экс-игрок лиги и ведущий ESPN Мэтт Барнс не согласился с такой точкой зрения.
«Джей Джей, не нагнетай.
Матч номер один: 25 фолов у «Голден Стэйт», 23 у «Сакраменто».
Матч номер два: 26 фолов у «Голден Стэйт», 25 у «Сакраменто».
«Кингз» просто больше хотели победить в первых двух матчах. И эта серия далека от завершения», – написал Барнс.
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