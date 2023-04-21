Мэтт Барнс не согласился с Редиком по поводу судейства в пользу «Кингз»: «Они просто больше хотели победить»

Теги Голден Стэйт Мэтт Барнс Джей Джей Редик Сакраменто НБА судьи НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик обвинил судей в предвзятости в пользу «Сакраменто» по итогам первых двух матчей серии первого раунда плей-офф с «Голден Стэйт».

Другой экс-игрок лиги и ведущий ESPN Мэтт Барнс не согласился с такой точкой зрения.

«Джей Джей, не нагнетай.

Матч номер один: 25 фолов у «Голден Стэйт», 23 у «Сакраменто».

Матч номер два: 26 фолов у «Голден Стэйт», 25 у «Сакраменто».

«Кингз» просто больше хотели победить в первых двух матчах. И эта серия далека от завершения», – написал Барнс.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

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2 комментария

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трович
Важно не количество свистков, а моменты, в которые их дают. При желании можно свистнуть в сторону одной из команд в два раза меньше свистков, но так, что она ни п#кнуть, ни вздохнуть не сможет.
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night whitewolf
Поэтому по штрафам разницам большая и ГСВ на фолах ротации меняли))
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