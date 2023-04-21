Мэтт Барнс не согласился с Редиком по поводу судейства в пользу «Кингз»: «Они просто больше хотели победить»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик обвинил судей в предвзятости в пользу «Сакраменто» по итогам первых двух матчей серии первого раунда плей-офф с «Голден Стэйт».

Другой экс-игрок лиги и ведущий ESPN Мэтт Барнс не согласился с такой точкой зрения.

«Джей Джей, не нагнетай.

Матч номер один: 25 фолов у «Голден Стэйт», 23 у «Сакраменто».

Матч номер два: 26 фолов у «Голден Стэйт», 25 у «Сакраменто».

«Кингз» просто больше хотели победить в первых двух матчах. И эта серия далека от завершения», – написал Барнс.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»