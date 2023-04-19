Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик обвинил судей в предвзятости в пользу « » в серии первого раунда плей-офф против « ».

«Судьи слишком много позволяют в этой серии. Я не против жесткой игры в плей-офф. Но если Стефу Карри не позволяют двигаться по площадке без мяча...

В конце второго матча был эпизод, когда Кевон Луни находился под кольцом и был готов сделать подбор, но Сабонис толкнул его в спину. Судьи не зафиксировали. Это фол.

Судьи слишком много диктуют в пользу «Кингз» в этой серии. Я так считаю. Не знаю, то ли это домашняя площадка, то ли что-то в этом роде.

Я редко жалуюсь на судей. На самом деле, не уверен, жаловался ли я когда-нибудь. Я думаю, что они работают великолепно. Но чтобы «Уорриорз» сравняли счет в этой серии, судьи должны судить как положено», – сказал Редик.

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