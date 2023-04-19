Джей Джей Редик: «Судьи слишком много диктуют в пользу «Кингз» в этой серии»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик обвинил судей в предвзятости в пользу «Сакраменто» в серии первого раунда плей-офф против «Голден Стэйт».
«Судьи слишком много позволяют в этой серии. Я не против жесткой игры в плей-офф. Но если Стефу Карри не позволяют двигаться по площадке без мяча...
В конце второго матча был эпизод, когда Кевон Луни находился под кольцом и был готов сделать подбор, но Сабонис толкнул его в спину. Судьи не зафиксировали. Это фол.
Судьи слишком много диктуют в пользу «Кингз» в этой серии. Я так считаю. Не знаю, то ли это домашняя площадка, то ли что-то в этом роде.
Я редко жалуюсь на судей. На самом деле, не уверен, жаловался ли я когда-нибудь. Я думаю, что они работают великолепно. Но чтобы «Уорриорз» сравняли счет в этой серии, судьи должны судить как положено», – сказал Редик.
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Ладно, это мой любимый момент в баскетболе, когда фанаты гсв жалуются на судей или пеняют на травмы своих игроков)
Не позволяют двигаться без мяча? Толкнули в спину?
Это сейчас вдруг все прозрели когда вдруг карма жопой повернулась? Все моменты описанные Реддиком есть в любом матче, с участием любой команды.
Реддик обычно очень адекватен в своих суждениях, но тут он явно выливает личные переживания
калька с английского режет глаза. Правильный перевод этого куска - "чтобы "Уорриорз" вернулись сравняли счёт в этой серии"...
прям тормозили все время игру ((
я смотрел первый матч ...и наслаждался баскетболом ! Но не второй игрой!
судьи и правда убивали игру ( столько фолов ...в плейофф?
за такие глупости ?
не говорю что это было "домашнее судейство" . это просто было отвратительное судейство..
мне как зрителю судьи портили впечатления от просмотра баскета
Расскажи пожалуйста, очень интересно)
да..я тоже верю ,даже сейчас ,что гвс по силах пройти дальше )
нужно выиграть всего лишь 1 выездную игру из 4 ) это не так уж и сложно ! Но говорить что это будет легкая прогулку ....Ну бро ,никто так не говорил)
что за дичь? да Богут до сих пор рассказывает в интервью как они всей командой ставили грязные заслоны и лиге было плевать, они хотели смотреть как карри бросает