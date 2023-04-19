Джей Джей Редик: «Судьи слишком много диктуют в пользу «Кингз» в этой серии»

Теги Голден Стэйт Джей Джей Редик Сакраменто НБА судьи НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик обвинил судей в предвзятости в пользу «Сакраменто» в серии первого раунда плей-офф против «Голден Стэйт».

«Судьи слишком много позволяют в этой серии. Я не против жесткой игры в плей-офф. Но если Стефу Карри не позволяют двигаться по площадке без мяча...

В конце второго матча был эпизод, когда Кевон Луни находился под кольцом и был готов сделать подбор, но Сабонис толкнул его в спину. Судьи не зафиксировали. Это фол.

Судьи слишком много диктуют в пользу «Кингз» в этой серии. Я так считаю. Не знаю, то ли это домашняя площадка, то ли что-то в этом роде.

Я редко жалуюсь на судей. На самом деле, не уверен, жаловался ли я когда-нибудь. Я думаю, что они работают великолепно. Но чтобы «Уорриорз» сравняли счет в этой серии, судьи должны судить как положено», – сказал Редик.

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37 комментариев

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Artest
Это какой то стыд,кто ещё не писал в защиту стейт вперёд.
+56
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+45
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Иван Кужилин
Ответ Игорь Какосов
Я думал только мне так кажется. Но видно не только мне. Предположу очищают дорогу Леброну под последний танец.
Интересно, почему они все время противостояния гсв и Леброна тащили первых, а сейчас решили резко переобуться??
Ладно, это мой любимый момент в баскетболе, когда фанаты гсв жалуются на судей или пеняют на травмы своих игроков)
+44
-12
+32
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someoneelse
Ответ SayonaraBoy
АХАХАхахаххах , щас бы защищать самую судейскую команду за последние 10 лет , без привычно лояльного свистка видимо тяжеловато :(.
Ахах самая выигрывающая команда последних 10 лет каждый сезон на самом дне по свисткам ахах судейская команда ахахах
+43
-16
+27
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фанат баскетбола
Ребята, где вы были во времена Богута, Зазы, Грина, Игги
Не позволяют двигаться без мяча? Толкнули в спину?
Это сейчас вдруг все прозрели когда вдруг карма жопой повернулась? Все моменты описанные Реддиком есть в любом матче, с участием любой команды.
Реддик обычно очень адекватен в своих суждениях, но тут он явно выливает личные переживания
+34
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+23
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Lost
Все эти эксперты до начала серии говорили что гсв легко вынесут сакраменто. Теперь после 0-2 резко начинают лепить нелепейшие отмазки
+26
-7
+19
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Игорь Какосов
Я думал только мне так кажется. Но видно не только мне. Предположу очищают дорогу Леброну под последний танец.
+35
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zippa
Похоже ГСВ выпустили своих прикормленных экспертов в бой.
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Александр Митраков
"Но если «Уорриорз» вернутся в этой серии"

калька с английского режет глаза. Правильный перевод этого куска - "чтобы "Уорриорз" вернулись сравняли счёт в этой серии"...
+12
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someoneelse
Ответ фанат баскетбола
Ребята, где вы были во времена Богута, Зазы, Грина, Игги Не позволяют двигаться без мяча? Толкнули в спину? Это сейчас вдруг все прозрели когда вдруг карма жопой повернулась? Все моменты описанные Реддиком есть в любом матче, с участием любой команды. Реддик обычно очень адекватен в своих суждениях, но тут он явно выливает личные переживания
Где вы были 8 лет, ребятааа. Реддик был на площадке и играл против всех них, как будто что то знает, как думаешь?
+14
-3
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Super Objectively
Ответ Игорь Какосов
Я думал только мне так кажется. Но видно не только мне. Предположу очищают дорогу Леброну под последний танец.
2 -матч и правда был кошмарным (( столько непонятных свистков ..
прям тормозили все время игру ((

я смотрел первый матч ...и наслаждался баскетболом ! Но не второй игрой!

судьи и правда убивали игру ( столько фолов ...в плейофф?
за такие глупости ?

не говорю что это было "домашнее судейство" . это просто было отвратительное судейство..
мне как зрителю судьи портили впечатления от просмотра баскета
+12
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SayonaraBoy
АХАХАхахаххах , щас бы защищать самую судейскую команду за последние 10 лет , без привычно лояльного свистка видимо тяжеловато :(.
+37
-28
+9
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Cash_flow
Ответ Super Objectively
2 -матч и правда был кошмарным (( столько непонятных свистков .. прям тормозили все время игру (( я смотрел первый матч ...и наслаждался баскетболом ! Но не второй игрой! судьи и правда убивали игру ( столько фолов ...в плейофф? за такие глупости ? не говорю что это было "домашнее судейство" . это просто было отвратительное судейство.. мне как зрителю судьи портили впечатления от просмотра баскета
Согласен в целом, чего стоят только первые две минуты после перерыва во второй игре, по итогам которых Кингз в бонусе были. Не уверен, что видел такое хоть раз, чтобы в матче плей-офф команда за первые 2 минуты четверти была в бонусе
+8
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Деревенский Кобе
Ответ SayonaraBoy
Как моральная подготовка к свипу подходит? Расскажи пожалуйста , очень интересно)
Как последние десять лет живётся?
Расскажи пожалуйста, очень интересно)
+6
0
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sanya_xl
После домашних матчей ГС уже что-то можно говорить
+5
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ecopromo
Ответ SayonaraBoy
АХАХАхахаххах , щас бы защищать самую судейскую команду за последние 10 лет , без привычно лояльного свистка видимо тяжеловато :(.
это ты про лейкерс? чемпионы нба по штрафным и флопам
+6
-1
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Райли Карри
Вождь понимает игру. а сейчас он понимает политику. хочет большой контракт на центральном канале.
+6
-1
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0ptimus.
Гсв чуть ли не меньше всех пробивают штрафных в лиге, но все говорят о купленных судьях. Я понимаю, что они всех уже достали, но объективность же должна быть хоть немного
+4
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ecopromo
Ответ фанат баскетбола
Ребята, где вы были во времена Богута, Зазы, Грина, Игги Не позволяют двигаться без мяча? Толкнули в спину? Это сейчас вдруг все прозрели когда вдруг карма жопой повернулась? Все моменты описанные Реддиком есть в любом матче, с участием любой команды. Реддик обычно очень адекватен в своих суждениях, но тут он явно выливает личные переживания
а где ты был когда сабонис локтями подталкивает в борьбе за подбор и забирает подбор? что за дичь про игги, грина, богута? а че не про дэвиса, который падает от любого дуновения и получает уйму свистков? а где ты был когда йокича сажали на 4 фола во 2-ой четверти в финале запада?
+8
-5
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Cash_flow
Ответ Деревенский Кобе
Как последние десять лет живётся? Расскажи пожалуйста, очень интересно)
С этим персонажем лучше не вести бесед. Адекватный человек разве будет брать ник в честь русских рэперов?
+4
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Super Objectively
Ответ Lost
Все эти эксперты до начала серии говорили что гсв легко вынесут сакраменто. Теперь после 0-2 резко начинают лепить нелепейшие отмазки
так кто так говорил ?))) Учитывая что серия в дома для Кингс ,а ГВС плохи в этом сезоне на выезде ?))

да..я тоже верю ,даже сейчас ,что гвс по силах пройти дальше )
нужно выиграть всего лишь 1 выездную игру из 4 ) это не так уж и сложно ! Но говорить что это будет легкая прогулку ....Ну бро ,никто так не говорил)
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фанат баскетбола
Ответ ecopromo
а где ты был когда сабонис локтями подталкивает в борьбе за подбор и забирает подбор? что за дичь про игги, грина, богута? а че не про дэвиса, который падает от любого дуновения и получает уйму свистков? а где ты был когда йокича сажали на 4 фола во 2-ой четверти в финале запада?
ты читать умеешь? или решил подтвердить мои слова о том что подобные ситуации сплошь и рядом случаются?
что за дичь? да Богут до сих пор рассказывает в интервью как они всей командой ставили грязные заслоны и лиге было плевать, они хотели смотреть как карри бросает
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0ptimus.
Ответ Иван Кужилин
Интересно, почему они все время противостояния гсв и Леброна тащили первых, а сейчас решили резко переобуться?? Ладно, это мой любимый момент в баскетболе, когда фанаты гсв жалуются на судей или пеняют на травмы своих игроков)
То есть гсв с Дюрантом тащили судьи????? Серьезно??? То есть у Кливленда с Леброном были шансы если бы не судьи???
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VolkXan
🤣 Ну да, всегда же было наоборот.
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msdchko
Ответ заблокированному пользователю
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Ну говорят, если под кольцо не ходить, то и штрафные не пробиваются. Чудик!
+6
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Пользователь заблокирован
Ответ SayonaraBoy
Как моральная подготовка к свипу подходит? Расскажи пожалуйста , очень интересно)
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