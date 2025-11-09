Митчелл Робинсон и «Нью-Йорк» не вели переговоров о продлении контракта

Будущее Митчелла Робинсона в «Никс» остается под вопросом.

Центровой Митчелл Робинсон и «Нью-Йорк » не обсуждали продление контракта перед началом сезона, сообщает Ян Бегли. По данным инсайдера, в данный момент нет предпосылок, что стороны достигнут соглашения до дедлайна 30 июня 2026 года.

Если сделка не будет заключена, Робинсон станет неограниченно свободным агентом в июле. В таком случае 27-летний центровой окажется одним из лучших доступных игроков своей позиции на рынке.

Кроме того, в предстоящем межсезонье несколько клубов будут располагать значительным пространством под потолком зарплат, что может осложнить задачу «Никс», уже испытывающих проблемы с налогом на роскошь, сохранить Робинсона в составе.