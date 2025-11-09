  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Козин после победы над МБА-МАИ: «Такие матчи забираются только на характере. Парни собрались, сыграли за себя и за того парня»
0

Сергей Козин после победы над МБА-МАИ: «Такие матчи забираются только на характере. Парни собрались, сыграли за себя и за того парня»

Сергей Козин прокомментировал гостевую победу «Пари НН» над МБА-МАИ (94:84).

«Пари НН» прервал серию из семи поражений, обыграв в гостях МБА-МАИ со счетом 94:84. Главный тренер команды Сергей Козин прокомментировал эту победу.

«Я поздравляю свою команду, такие матчи забираются только на характере. Перед самым отъездом в Москву Саша Хоменко подвернул ногу, не смог нам помочь, но в такой тяжелой ситуации парни собрались, сыграли, как принято говорить в таких случаях, за себя и за того парня.

Показали неплохой баскетбол. Конечно, выигрывать всегда приятно, особенно после затянувшейся серии поражений. У нас не было отчаяния, мы понимали, что график очень тяжелый – мы сыграли практически против всех лидеров, играли неплохо, сегодня же доказали, что можем держать концентрацию все 40 минут», – сказал Козин.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoБК Пари Нижний Новгород
Сергей Козин
logoМБА-МАИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Зенита», 26 очков Зубкова не хватило МБА-МАИ для победы над «Пари НН»
сегодня, 14:58
Единая лига ВТБ. ЦСКА уверенно обыграл «Пари НН»
5 ноября, 17:41
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграл «Автодор», УНИКС разгромил «Пари НН»
2 ноября, 14:55
Главные новости
Бронни Джеймс: «Готов использовать каждый шанс, который мне выпадает, когда наши ребята выбывают»
12 минут назад
«Зенит» оспаривает результат матча с «Локомотивом-Кубань» из-за сбоя в работе таймера
сегодня, 16:22
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Зенита», 26 очков Зубкова не хватило МБА-МАИ для победы над «Пари НН»
сегодня, 14:58
Тайрон Лю после поражения от «Финикса»: «Нам просто нужно лучше подбирать мяч»
сегодня, 14:12
НБА. «Милуоки» сыграет с «Хьюстоном», «Филадельфия» встретится с «Детройтом» и другие матчи
сегодня, 12:20
Гилберт Аренас: «Лука был бы впереди Шэя, если бы их карьеры закончились прямо сейчас»
сегодня, 12:18
Джеймс Харден отказался общаться с прессой после проигрыша «Финиксу», в раздевалке защитник выглядел заболевшим
сегодня, 11:25
Никола Йокич: «Больше не буду кричать на судей. Это мой новый принцип в этом году»
сегодня, 11:08
«Перелом лодыжек» от Де′Андре Хантера и данк Пейтона Уотсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:55Видео
Трей Мерфи набрал 41 очко в матче против «Сан-Антонио», повторив рекорд карьеры
сегодня, 10:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Реалом», «Бильбао» принимает «Сарагосу» и другие матчи
3 минуты назадLive
Михал Соколовски продолжит карьеру в «Каршияке»
37 минут назад
Василий Карасев после поражения от «Пари НН»: «Даже с плохим процентом трехочковых, с промахами со штрафных, мы набрали 84 очка. Но в защите – полное безобразие»
49 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» играет с «Сен-Кантеном», «Париж» примет «Лимож»
58 минут назадLive
Адриатическая лига. «Дубай» победил «Студентски центар», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Веной»
сегодня, 16:27Live
«Не ожидал, что все пройдет так хорошо». Кинан Эванс поделился эмоциями после первого матча за 533 дня
сегодня, 15:40
Чемпионат Турции. «Галатасарай» играет с «Мерсином», «Бешикташ» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
сегодня, 15:15Live
Чемпионат Италии. «Брешия» встречается с «Триестом», «Виртус» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
сегодня, 15:13Live
Старший тренер юниорской сборной России до 19 лет Александр Афанасьев: «Мы должны быть готовы к возвращению на международные турниры»
сегодня, 15:07
Антон Юдин о победе над «Зенитом»: «Горд за каждого, кто сегодня выходил на площадку – все без исключения проявили себя как настоящие мужчины»
сегодня, 14:43