Сергей Козин после победы над МБА-МАИ: «Такие матчи забираются только на характере. Парни собрались, сыграли за себя и за того парня»

Сергей Козин прокомментировал гостевую победу «Пари НН» над МБА-МАИ (94:84).

«Пари НН» прервал серию из семи поражений, обыграв в гостях МБА-МАИ со счетом 94:84. Главный тренер команды Сергей Козин прокомментировал эту победу.

«Я поздравляю свою команду, такие матчи забираются только на характере. Перед самым отъездом в Москву Саша Хоменко подвернул ногу, не смог нам помочь, но в такой тяжелой ситуации парни собрались, сыграли, как принято говорить в таких случаях, за себя и за того парня.

Показали неплохой баскетбол. Конечно, выигрывать всегда приятно, особенно после затянувшейся серии поражений. У нас не было отчаяния, мы понимали, что график очень тяжелый – мы сыграли практически против всех лидеров, играли неплохо, сегодня же доказали, что можем держать концентрацию все 40 минут», – сказал Козин.