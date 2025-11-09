Кайл Кузма: «За всю мою карьеру я не видел, чтобы с игроком обращались так грубо, как с Яннисом. Это безумие»

Форвард «Милуоки» возмущен чрезмерной грубостью, которую допускают против Янниса.

Форвард «Милуоки » Кайл Кузма считает, что Яннис Адетокумбо сталкивается с невероятным количеством контактов в каждой игре.

«Нельзя же фолить на нем в каждом владении, верно? Есть моменты, когда Яннис промахивается, хотя по нему явно бьют, и он настолько сильный игрок, что судьи просто разрешают с ним так играть.

Поэтому я не удивляюсь, когда он промахивается, потому что каждый розыгрыш может быть трактован по-разному, буквально каждый. За всю мою карьеру я не видел, чтобы с игроком обращались так грубо, как с Янисом. Это безумие, честно говоря», – сказал Кузма.