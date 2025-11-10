Алекса Аврамович вернулся на площадку раньше срока и помог «Дубаю» победить «Студентски центар»

Алекса Аврамович вернулся после травмы и успешно дебютировал за «Дубай».

Сербский защитник Алекса Аврамович дебютировал за «Дубай » в матче Адриатической лиге в воскресенье, значительно опередив ожидания по восстановлению после травмы колена.

За 12 минут на площадке Аврамович набрал 2 очка, сделал 3 результативные передачи и 1 перехват, внеся свой вклад в победу «Дубая» над «Студентски центаром» со счетом 77:69.

33-летний баскетболист присоединился к «Дубаю» этим летом , подписав трехлетний контракт и став одним из ключевых усилений клуба, однако из-за травмы колена был вынужден пропустить начало сезона.