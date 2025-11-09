«Зенит» оспаривает результат матча с «Локомотивом-Кубань» из-за сбоя в работе таймера

«Зенит» оспаривает результат матча с «Локо» после инцидента с остановкой времени.

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» – «Зенит » (89:80) произошел спорный эпизод, связанный с некорректной работой игровых часов. На 29-й минуте встречи при счете 67:64, когда на табло горело 1:06 до конца третьей четверти и 17 секунд до конца атаки, все таймеры внезапно остановились.

Игровые часы были запущены спустя 9 секунд, а таймер для броска спустя 11,5 секунд. В этот момент форвард «Локомотива » Антон Квитковских бросил точный трехочковый, хотя время на атаку уже должно было истечь минимум 2 секунды назад.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» подал протест на результат матча согласно статьи 63 регламента Единой лиги ВТБ. В клубе полагают, что это ошибочно засчитанное попадание, увеличившее разрыв с трех до шести очков (70:64), существенно повлияло на итоговый результат игры.