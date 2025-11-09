1

«Барселона» уволила Жоана Пеньярройю

«Барселона» объявила об отставке Жоана Пеньярройи.

«Барселона» объявила об отставке главного тренера Жоана Пеньярройи после неудачного начала сезона-2025/26. Решение было принято вскоре после поражения от «Жироны» в чемпионате Испании (78:96).

Пеньярройя возглавил «Барселону» летом 2024 года, подписав двухлетний контракт. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до четвертьфинала Евролиги, где уступила в серии с «Монако» со счетом 2–3, а также вылетела на той же стадии чемпионата Испании, проиграв «Уникахе».

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, основным кандидатом на пост главного тренера является Хавьер Паскуаль, ранее уже возглавлявший «Барселону». Руководство клуба давно рассматривает его как приоритетный вариант и уже провело первые контакты.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Барселоны»
logoБарселона
Хавьер Паскуаль
Жоан Пеньярройя
logoЕвролига
logoчемпионат Испании
