«Барселона» уволила Жоана Пеньярройю

«Барселона» объявила об отставке Жоана Пеньярройи.

«Барселона » объявила об отставке главного тренера Жоана Пеньярройи после неудачного начала сезона-2025/26. Решение было принято вскоре после поражения от «Жироны» в чемпионате Испании (78:96).

Пеньярройя возглавил «Барселону» летом 2024 года, подписав двухлетний контракт. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до четвертьфинала Евролиги, где уступила в серии с «Монако» со счетом 2–3, а также вылетела на той же стадии чемпионата Испании, проиграв «Уникахе».

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, основным кандидатом на пост главного тренера является Хавьер Паскуаль , ранее уже возглавлявший «Барселону». Руководство клуба давно рассматривает его как приоритетный вариант и уже провело первые контакты.