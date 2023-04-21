Болельщикам «Сакраменто» не разрешили взять с собой колокольчики на третий матч серии первого раунда с «Голден Стэйт» на арену «Чейз центр» в Сан-Франциско.

«Кингз» предупредили своих болельщиков, что колокольчики запрещены в «Чейз центре». Тому, кто попытается пронести их, придется расстаться с фанатским атрибутом перед входом на арену «воинов».

Колокольчики широко распространены на играх «Кингз» с тех пор, как два десятилетия назад бывший главный тренер «Лейкерс» Фил Джексон назвал Сакраменто «коровьим городом». Поклонники команды в ответ стали приносить шумовые устройства на игры с «озерниками».

«Кингз» вернулись в плей-офф НБА впервые с 2006 года. На первых матчах в Сакраменто некоторые болельщики использовали колокольчики, но их было не так много, как во время знаменитой серии в финале Западной конференции 2002 года с «Лейкерс».

В третьем матче «Уорриорз» победили со счетом 114:97, 1-2.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»