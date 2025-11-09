Бронни Джеймс: «Готов использовать каждый шанс, который мне выпадает, когда наши ребята выбывают»

Бронни Джеймс эффективно проявляет себя на площадке в составе «Лейкерс».

Проблемы «Лейкерс » с травмами открыли возможность для Бронни Джеймса, который впервые в карьере стал регулярно получать игровое время. 21-летний защитник провел по 18 и 19 минут в матчах против «Майами» и «Портленда» на этой неделе и успел повлиять на исход обеих игр в четвертых четвертях.

В матче с «Хит» он совершил три перехвата, а против «Трэйл Блэйзерс» отдал шесть результативных передач без единой потери.

«Готов использовать каждый шанс, который мне выпадает, когда наши ребята выбывают. Буду оставаться агрессивным», – приводит слова Бронни Джеймса The Los Angeles Times.