Бронни Джеймс: «Готов использовать каждый шанс, который мне выпадает, когда наши ребята выбывают»
Бронни Джеймс эффективно проявляет себя на площадке в составе «Лейкерс».
Проблемы «Лейкерс» с травмами открыли возможность для Бронни Джеймса, который впервые в карьере стал регулярно получать игровое время. 21-летний защитник провел по 18 и 19 минут в матчах против «Майами» и «Портленда» на этой неделе и успел повлиять на исход обеих игр в четвертых четвертях.
В матче с «Хит» он совершил три перехвата, а против «Трэйл Блэйзерс» отдал шесть результативных передач без единой потери.
«Готов использовать каждый шанс, который мне выпадает, когда наши ребята выбывают. Буду оставаться агрессивным», – приводит слова Бронни Джеймса The Los Angeles Times.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Los Angeles Times
