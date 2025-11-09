Виктор Оладипо продолжит карьеру в команде G-лиги «Висконсин Херд»

Виктор Оладипо продолжит попытку возвращения в НБА через G-лигу.

Права на 33-летнего защитника Виктора Оладипо в G-лиге приобрел клуб «Висконсин Херд», об этом сообщает инсайдер Джей Фишер. Ожидается, что баскетболист присоединится к команде, продолжая попытку вернуться в НБА.

В последний раз Оладипо выступал в НБА в сезоне-2022/23. В 42 матчах за «Хит» баскетболист набирал в среднем 10,7 очка, 3 подбора и 3,4 передачи за 26 минут на площадке.

Виктор Оладипо: «Я определенно один из лучших. Мое место там, где есть эти три буквы – Н,Б,А»