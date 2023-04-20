Источник в «Голден Стэйт»: «Мы вне себя от ярости. В дисквалификации не было необходимости»

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о реакции « » на дисквалификацию форварда команды на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кинг» (0-2).

«Мы вне себя от ярости.

Мы уже заплатили цену, когда Грина удалили с площадки во втором матче. Мы это поняли. Никаких проблем. Но в дисквалификации не было необходимости», – сказал один из источников в команде.

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