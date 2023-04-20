Источник в «Голден Стэйт»: «Мы вне себя от ярости. В дисквалификации не было необходимости»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о реакции «Голден Стэйт» на дисквалификацию форварда команды Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кинг» (0-2).

«Мы вне себя от ярости.

Мы уже заплатили цену, когда Грина удалили с площадки во втором матче. Мы это поняли. Никаких проблем. Но в дисквалификации не было необходимости», – сказал один из источников в команде.

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8 комментариев

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Savardus
Ну, строго говоря и наступать на Сабониса тоже не было необходимости
+39
-7
+32
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Abdulla
Грин в ярости, Голден Стейт в ярости...
"Охладите своё траханье" уже, честное слово.
Да, не получается. Уж и НБА виновато и Сакраменто...
+9
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serginn
Достали уже обсасывать, будьте мужиками б.
+10
-6
+4
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Swhat
Грину надо сначала думать потом делать.
+3
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Jerry Rodrogha
Ох ты ж крокодиловые слёзы.
+3
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Александр Горлов
Томпсон, мы уже всё поняли: Грин бежал в защиту на полной скорости, а этот нехороший человек схватил его за ногу, провернул и дёрнул
+2
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0ptimus.
Если они вне себя, то просто пусть сегодня все докажут на площадке и не ноют
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Сергей Пузанков
Я думаю это не сегодняшняя реакция, а сразу после решения о дискве.
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