Стефен Карри о победе в 3-м матче после 0-2: «Говорят, что у Дрэймонда есть репутация. У «Голден Стэйт» она тоже есть»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал о том, как дисквалификация Дрэймонда Грина повлияла на команду.

В третьем матче «Уорриорз» уверенно победили «Сакраменто» со счетом 114:97, 1-2.

«Серии плей-офф всегда сопровождают отвлекающие факторы и всевозможная шумиха. У нас получился непростой старт, 0-2. Мы хотели вернуться домой с правильным настроем и концентрацией, а потом нам сообщили, что Грин отстранен. Это был тяжелый удар, но вчера на тренировке у нас была хорошая энергия, мы понимали, какая перед нами стоит задача. Мы также понимали, что не можем никак повлиять на принятое решение, которое при этом считали неправильным, но победа в третьем матче давала шанс переломить ход противостояния, вернуть его в баскетбольное русло, и именно об этом нам все время говорил сам Дрэймонд.

Мы сделали то, что должны были сделать. Говорят, что у Дрэймонда есть определенная репутация, у нас она тоже есть – мы способны возвращаться в сложных ситуациях», – заявил Карри.

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33 комментария

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ST-L
ну нельзя быть таким правильным. это и создает пул хейтеров Стефа. хотя хейтеры все равно будут у любого более менее успешного человека
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Aleksey Lisitsyn
База от Стефа
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Drinkinss
Ответ AEZAKMI228
Какая репутация у ГСВ? После 73-9 сливать финал ведя 3-1?Или когда уигинс летит в канаду посреди сезона воспитывать чужого ребенка? Или когда у вас один из игроков главный подсос леброна в лиге? А стеф красавчик 0 претензий к нему
Ну в том памятном году они летели от окоы с праймовым кд 3-1, и забрали серию.. но унылые хейтерки про это не помнят.
+24
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Милостивый Государь
на фоне разных морантов и бруксов я всегда поражаюсь как мудро выглядит Стэф. Никого не унижая, не оправдывая ошибки. В одной фразе про репутацию: 1) и ответ хейтерам и фанам соперника, 2) и непосредственно на вопрос журналиста, 3) и краткий месседж своей команде 4) фанам гсв
+21
-2
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DonaldBrashear 2.0
пока ничего не сделано, одна игра всего взята. Надеюсь, что Грин вернется и не без ерунды обойдется, сегодня Луни показал, как можно дабл-тимы на Карри использовать, хорошие передачи делал, и Грин также должен. Только бы не косячил и не раздражал всех подряд, во вред команде.
+19
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Сергей Пузанков
Ну ещё бы не хватало, чтоб 4-х кратные после 0-2 рассыпались.
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Павел Лепехин
Ответ Xell
Для этого ты должен выиграть серию с 0—2.Коби это делал со Сперс в 2004.
ну раз Вася со спортсру сказал, то должен, а то как же будет считаться полноценной карьера 4 кратного чемпиона, мвп финала, 2 кратного мвп регулярки и т.д. и т.п. без выигрыша серии у Сакраменто с 0:2
+15
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Евгений Макеев
Сегодня именно командная химия понравилась, вышли как команда, играли как команда, победили как команда. Луни, Диви и Муди дали огня, каждую свою минут давили на Менто. Стэф игру провёл как проффесор, и игру на себя не тянул, и броски свои взял, и команде пространства создавал, избежав характерного аткракционна щедрости с 6-7 глупыми потерями (что у него случается). Надеюсь, парни поймали этот ритм и продолжат его развивать, тогда всё возможно не только в этой серии, но и по итогам всего плей-офф.
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Додик Аксель
Сегодня воины сбили корону у королей. Надо сравнивать счёт во второй домашней игре. Удачи !
+15
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ST-L
Ответ Xell
У него даже нет ни 1титула с 7играми в финале. Днина
обожаю когда "поклонники" какого-нибудь игрока (в данном случае Стефа) пытаются за что-нибудь ухватиться))
+8
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Руслан Ушанлы
Лично я, просмотрев почти все матчи Воинов с февраля, видел прогресс. Небольшой, но прогресс. Верил, что одну игру (скорее первую) на выезде зацепят и выиграют, но... имеем что имеем. Теперь у меня надежда на несколько мелких факторов.
1. начнут наконец забивать свободные броски Пул, Томпсон и Дивинченцо (пока их точность при всех бросках больше удручает).
2. Короли подустанут от такой своей физики на площадке, когда они Воинов встречают ещё на чужой площадке ( пр этом Стеф частенько играет с огнём относительно правила 8 сек.). Да, у Королей много молодых энергичных игроков, но если серия подойдёт к 7-й игре, я надеюсь в ней на этот фактор, ведь в регулярке, как я считаю Воины, просто на чиле и в режиме лайт играли почти все выездные игры, а Кингз творили свою историю и лёгкой прогулкой это не назовешь.
3. Грин возьмётся за ум и качество своей игры (маловероятно, но всё же) и вместе со Стефом значительно уменьшат количество потерь.
4. щит! подборы! в первой и второй игре были просто печалька - на своём щите позволяли слишком многое. В третьей игре более менее сравняли, а на чужом Луни просто божил сегодня.
5. отдельная история - Пул. Устойчивое ощущение, что дорожка дальнейшего его саморазвития неуклонно уходит в сторону разгильдяйства. Постоянные безбашенные проходы на двоих, а то и троих игроков защиты (не между ними, а НА НИХ!), это просто режет глаза на живую. Пора ему включать мозги на полную и вернуть хоть я бы уровень прошлого плей-офф.
В общем, примерно эти мелкие факторы по идее и должны принести успех. Но для этого необходимо выигрывать в воскресенье четвёртую игру и цеплять выездную пятую. А с такой игрой, как были в первых двух... ну не знаю. К Стефу минимум претензий, тянет, конечно. Но и не феерит, когда нужно "хоронить".
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Drinkinss
Ответ Xell
У него даже нет ни 1титула с 7играми в финале. Днина
У джордана тоже, мой хороший)
+6
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someoneelse
Ответ Xell
Ну уйдет значит максимум в топ 10в истории. Я не знаю каким надо быть глором чтобы ставить игрока без двусторонней игры в тлп 5 где одним имбы, так еще он и единственный из великих кто слил финал с 1—3.
Во первых ты уже готов его в топ10 добавить, одностороннего игрока, во вторых его карьера ещё не окончена, в третьих 1-3 по серии слили кроме Карри ещё Дюрант и Кавай. Позорное поражение Джеймса против Далласа, Яннис отлетал в по с2 МВП подряд. Без поражений не бывает побед. И последнее - на каком месте у тебя расположился Меджик?)
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Сергей Пузанков
Ответ Xell
ГС 7кратные чемпионы НБА) Учи матчасть
Кто из них конкретно 7-микратный?
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Misha_Sapunov
Ответ someoneelse
Чта?
кобе в атаке слабее стефа на голову. особенно как польза для партнеров. стеф их делает лучше, кобе хуже. но и в раздевалке конечно тоже. так что тут нет все так очевидно. в победном финале с бостоном кобе бросал 40 с игры 30 с трехи и делал 4 потери. его за жопу вытащил газоль. то есть играл хуже любого финала стефа, тотально слив 7ой матч. так что..
+5
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someoneelse
Ответ Xell
У него даже нет ни 1титула с 7играми в финале. Днина
Чта?
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Birdman NBA
Ответ Руслан Ушанлы
Лично я, просмотрев почти все матчи Воинов с февраля, видел прогресс. Небольшой, но прогресс. Верил, что одну игру (скорее первую) на выезде зацепят и выиграют, но... имеем что имеем. Теперь у меня надежда на несколько мелких факторов. 1. начнут наконец забивать свободные броски Пул, Томпсон и Дивинченцо (пока их точность при всех бросках больше удручает). 2. Короли подустанут от такой своей физики на площадке, когда они Воинов встречают ещё на чужой площадке ( пр этом Стеф частенько играет с огнём относительно правила 8 сек.). Да, у Королей много молодых энергичных игроков, но если серия подойдёт к 7-й игре, я надеюсь в ней на этот фактор, ведь в регулярке, как я считаю Воины, просто на чиле и в режиме лайт играли почти все выездные игры, а Кингз творили свою историю и лёгкой прогулкой это не назовешь. 3. Грин возьмётся за ум и качество своей игры (маловероятно, но всё же) и вместе со Стефом значительно уменьшат количество потерь. 4. щит! подборы! в первой и второй игре были просто печалька - на своём щите позволяли слишком многое. В третьей игре более менее сравняли, а на чужом Луни просто божил сегодня. 5. отдельная история - Пул. Устойчивое ощущение, что дорожка дальнейшего его саморазвития неуклонно уходит в сторону разгильдяйства. Постоянные безбашенные проходы на двоих, а то и троих игроков защиты (не между ними, а НА НИХ!), это просто режет глаза на живую. Пора ему включать мозги на полную и вернуть хоть я бы уровень прошлого плей-офф. В общем, примерно эти мелкие факторы по идее и должны принести успех. Но для этого необходимо выигрывать в воскресенье четвёртую игру и цеплять выездную пятую. А с такой игрой, как были в первых двух... ну не знаю. К Стефу минимум претензий, тянет, конечно. Но и не феерит, когда нужно "хоронить".
"Грин возьмётся за ум", "Пул включит мозги" это что-то из фантастики
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0ptimus.
Клей и пул ужасно сыграли, хорошо что Муди, Диви и Луни поддержали Стефа
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Super Objectively
Думаю Кингс упустили свой шанс в этой серии ...Нужно было забирать 3 матч ,когда ГСВ без Грина !!
первый 2 игры были равные ..соперники близки друг к другу ..хотя в первой и ГСВ лучше играли весь матч, сами виноваты что впустили Кингс в клатч ,то как играют Кингс и Фокс в клатче ...знали все ))

теперь ..3 игру в Сакраменто ГСВ заберут и закроют серию в 6 игре
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Я из Ленинграда
... Всё то что сказал Стефен, а до этого Майерс, это всё для Грина. Таким образом они его хотят образумить, наконец - то.... Не знаю, возможно ли. Сыграли процентов на 40 своих возможностей. Должен, наконец, Клей свои громогласные заявления подтвердить... Всегда доказывал, когда не ждёшь. Пул поярче должен. Ну и Грин...
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nbawade
Ответ kaissa
Пул уже имеет хейтеров?)))...
И не мало
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Drinkinss
Ответ Милостивый Государь
на фоне разных морантов и бруксов я всегда поражаюсь как мудро выглядит Стэф. Никого не унижая, не оправдывая ошибки. В одной фразе про репутацию: 1) и ответ хейтерам и фанам соперника, 2) и непосредственно на вопрос журналиста, 3) и краткий месседж своей команде 4) фанам гсв
Да потоиу что стеф норм позитивный чел, играет на опыте в этой стадии своей карьеры. Он уже все видел. И корчить из ся недогангста - это для дурачков.
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kaissa
Ответ ST-L
ну нельзя быть таким правильным. это и создает пул хейтеров Стефа. хотя хейтеры все равно будут у любого более менее успешного человека
Пул уже имеет хейтеров?)))...
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Navi88
Ответ Aleksey Lisitsyn
База от Стефа
база - это типо новая фишка у школьников?
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