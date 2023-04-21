Разыгрывающий « » рассказал о том, как дисквалификация повлияла на команду.

В третьем матче «Уорриорз» уверенно победили « » со счетом 114:97, 1-2.

«Серии плей-офф всегда сопровождают отвлекающие факторы и всевозможная шумиха. У нас получился непростой старт, 0-2. Мы хотели вернуться домой с правильным настроем и концентрацией, а потом нам сообщили, что Грин отстранен. Это был тяжелый удар, но вчера на тренировке у нас была хорошая энергия, мы понимали, какая перед нами стоит задача. Мы также понимали, что не можем никак повлиять на принятое решение, которое при этом считали неправильным, но победа в третьем матче давала шанс переломить ход противостояния, вернуть его в баскетбольное русло, и именно об этом нам все время говорил сам Дрэймонд.

Мы сделали то, что должны были сделать. Говорят, что у Дрэймонда есть определенная репутация, у нас она тоже есть – мы способны возвращаться в сложных ситуациях», – заявил Карри.

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