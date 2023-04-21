Стефен Карри о победе в 3-м матче после 0-2: «Говорят, что у Дрэймонда есть репутация. У «Голден Стэйт» она тоже есть»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал о том, как дисквалификация Дрэймонда Грина повлияла на команду.
В третьем матче «Уорриорз» уверенно победили «Сакраменто» со счетом 114:97, 1-2.
«Серии плей-офф всегда сопровождают отвлекающие факторы и всевозможная шумиха. У нас получился непростой старт, 0-2. Мы хотели вернуться домой с правильным настроем и концентрацией, а потом нам сообщили, что Грин отстранен. Это был тяжелый удар, но вчера на тренировке у нас была хорошая энергия, мы понимали, какая перед нами стоит задача. Мы также понимали, что не можем никак повлиять на принятое решение, которое при этом считали неправильным, но победа в третьем матче давала шанс переломить ход противостояния, вернуть его в баскетбольное русло, и именно об этом нам все время говорил сам Дрэймонд.
Мы сделали то, что должны были сделать. Говорят, что у Дрэймонда есть определенная репутация, у нас она тоже есть – мы способны возвращаться в сложных ситуациях», – заявил Карри.
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1. начнут наконец забивать свободные броски Пул, Томпсон и Дивинченцо (пока их точность при всех бросках больше удручает).
2. Короли подустанут от такой своей физики на площадке, когда они Воинов встречают ещё на чужой площадке ( пр этом Стеф частенько играет с огнём относительно правила 8 сек.). Да, у Королей много молодых энергичных игроков, но если серия подойдёт к 7-й игре, я надеюсь в ней на этот фактор, ведь в регулярке, как я считаю Воины, просто на чиле и в режиме лайт играли почти все выездные игры, а Кингз творили свою историю и лёгкой прогулкой это не назовешь.
3. Грин возьмётся за ум и качество своей игры (маловероятно, но всё же) и вместе со Стефом значительно уменьшат количество потерь.
4. щит! подборы! в первой и второй игре были просто печалька - на своём щите позволяли слишком многое. В третьей игре более менее сравняли, а на чужом Луни просто божил сегодня.
5. отдельная история - Пул. Устойчивое ощущение, что дорожка дальнейшего его саморазвития неуклонно уходит в сторону разгильдяйства. Постоянные безбашенные проходы на двоих, а то и троих игроков защиты (не между ними, а НА НИХ!), это просто режет глаза на живую. Пора ему включать мозги на полную и вернуть хоть я бы уровень прошлого плей-офф.
В общем, примерно эти мелкие факторы по идее и должны принести успех. Но для этого необходимо выигрывать в воскресенье четвёртую игру и цеплять выездную пятую. А с такой игрой, как были в первых двух... ну не знаю. К Стефу минимум претензий, тянет, конечно. Но и не феерит, когда нужно "хоронить".
первый 2 игры были равные ..соперники близки друг к другу ..хотя в первой и ГСВ лучше играли весь матч, сами виноваты что впустили Кингс в клатч ,то как играют Кингс и Фокс в клатче ...знали все ))
теперь ..3 игру в Сакраменто ГСВ заберут и закроют серию в 6 игре