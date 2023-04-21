Эмбиид исполнил важный блок-шот, О’Нил допустил потерю в концовке 3-го матча «Нетс» – «Сиксерс»

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео Пи Джей Такер НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Спенсер Динуидди Ройс О'Нил Баскетбол

Исход третьего матча серии первого раунда «Бруклин» – «Филадельфия» решился на последних секундах.

Сперва центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид накрыл защитника «Нетс» Спенсера Динуидди при «+2», а форвард гостей Пи Джей Такер реализовал один из двух тактических штрафных.

После тайм-аута Ройс О’Нил из «Бруклина» допустил потерю при вводе мяча из-за боковой линии.

«76-е» победили со счетом 102:97 и ведут в серии 3-0.

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6 комментариев

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Максим Тарасов
Ответ Taxi64
Глядя на форму Хардена, через чур болтающего Эмбида, было предчувствие, что Бруклин устроит сюрприз Филе, но Макси решил спасти их опы...
Через какой чур?
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Positive
Да ладно, дайте ему МВП уже.
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Сергей Пузанков
Эх, рано DPOY вручили, поспешили, людей насмешили. А кандидат-то от народа то вот он.
+4
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evgen98
Тайриз Макси! ты просто супер!
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Starkom
Виноват, конечно, всегда дающий, но куда и зачем рванул на вбрасывании Бриджес то?
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