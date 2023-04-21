Исход третьего матча серии первого раунда « » – « » решился на последних секундах.

Сперва центровой «Сиксерс» накрыл защитника «Нетс» при «+2», а форвард гостей реализовал один из двух тактических штрафных.

После тайм-аута Ройс О’Нил из «Бруклина» допустил потерю при вводе мяча из-за боковой линии.

«76-е» победили со счетом 102:97 и ведут в серии 3-0.

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