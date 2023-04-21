Джеймс Харден был удален с площадки за удар Ройса О’Нила в пах

Теги Бруклин Филадельфия НБА судьи Джеймс Харден НБА плей-офф Ройс О'Нил Баскетбол

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден был удален с площадки в третьей четверти матча с «Бруклином» (102:97, 3-0).

Хардена удалили за удар Ройса О’Нила в пах, когда игрок «Сиксерс» владел мячом и пошел в проход.

Харден успел отыграть 29 минут, набрав 21 очко, 5 подборов и 4 передач.

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18 комментариев

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Consistency
Я даже не знаю, что смешнее - удаление за фол, который и на флагрант 1 тянет с натяжкой, а попади Харден не в пах, там даже и оффенсива бы не было, или то, что Эмбиид в этом же матче с ноги зарядил в пах Клэкстону настолько очевидно и нагло, что даже Грин бы сказал, что это перебор, и за это ему вместо удаления и дисквы дали флагрант 1. Просто цирк, Сильвер бы лучше судей в рассудок привел, а не выдумывал, как побольше денег выжать всякими финтифлюшками с турнирами какими-то идиотскими посреди сезона. Пацаны на районе с бутылкой пива, которые зашли на площадку чисто посидеть, судят лучше, чем эти клоуны.
+84
-5
+79
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bezik88
Ожидал увидеть какой-то явный удар, а тут я даж не знаю, что сказать. Задел, но игрок Бруклина упал, будто Харден его как минимум коленом по яйкам пнул
+43
-1
+42
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Валера, настало твое время...
Ответ Илья Петров
Тааак, а теперь все закрыли глаза и представили Грина вместо Хардена. Теперь пишите коммент... сколько игр отстранения требуем в таком случае? )
Так, а теперь заходим в новость про Эмбида и видим там такой же комментарии
+20
-1
+19
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siberiancom
Очень-очень спорное решение
+10
0
+10
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гилберт
Посмотрел пять повторов и так и не понял за что удаление. Всё ждал пинка ногой в пах.
+9
0
+9
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гилберт
Ответ bezik88
Ожидал увидеть какой-то явный удар, а тут я даж не знаю, что сказать. Задел, но игрок Бруклина упал, будто Харден его как минимум коленом по яйкам пнул
Видимо у Ройса яйки очень чувствительные.
+6
0
+6
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dev0
Ошибка судей
+4
0
+4
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everyday4768
Слышу ЗВОН – не знаю где он. Это про судейство конечно)
+4
0
+4
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старичок
Ответ гилберт
Видимо у Ройса яйки очень чувствительные.
и огромные) от колен и до груди примерно)))
+4
0
+4
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гилберт
Пора ракушки надевать.
+2
0
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vlasovsport
Флоп за Флоп!
+2
0
+2
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гилберт
Ответ Consistency
Я даже не знаю, что смешнее - удаление за фол, который и на флагрант 1 тянет с натяжкой, а попади Харден не в пах, там даже и оффенсива бы не было, или то, что Эмбиид в этом же матче с ноги зарядил в пах Клэкстону настолько очевидно и нагло, что даже Грин бы сказал, что это перебор, и за это ему вместо удаления и дисквы дали флагрант 1. Просто цирк, Сильвер бы лучше судей в рассудок привел, а не выдумывал, как побольше денег выжать всякими финтифлюшками с турнирами какими-то идиотскими посреди сезона. Пацаны на районе с бутылкой пива, которые зашли на площадку чисто посидеть, судят лучше, чем эти клоуны.
Эмбида никак нельзя было удалять, Клэкстон провоцировал и получил по делу. Хардена тоже удалять не стоило, но его удаление хотя бы логически можно объяснить.
+5
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Pavel Harriss
Ответ Илья Петров
Тааак, а теперь все закрыли глаза и представили Грина вместо Хардена. Теперь пишите коммент... сколько игр отстранения требуем в таком случае? )
ахахахаха. мужик, да тебе в цирке надо работать
+1
0
+1
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Cash_flow
Ответ bezik88
Ожидал увидеть какой-то явный удар, а тут я даж не знаю, что сказать. Задел, но игрок Бруклина упал, будто Харден его как минимум коленом по яйкам пнул
Ройс О’Нил это черный Рикарду Карвальо
+2
-2
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