Звездный защитник «Филадельфии» был удален с площадки в третьей четверти матча с « » (102:97, 3-0).

Хардена удалили за удар ’Нила в пах, когда игрок «Сиксерс» владел мячом и пошел в проход.

Харден успел отыграть 29 минут, набрав 21 очко, 5 подборов и 4 передач.

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