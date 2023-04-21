Джеймс Харден был удален с площадки за удар Ройса О’Нила в пах
Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден был удален с площадки в третьей четверти матча с «Бруклином» (102:97, 3-0).
Хардена удалили за удар Ройса О’Нила в пах, когда игрок «Сиксерс» владел мячом и пошел в проход.
Харден успел отыграть 29 минут, набрав 21 очко, 5 подборов и 4 передач.
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