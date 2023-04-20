Ламар Одом: «Болельщики «Лейкерс» должны болеть за «Клипперс». Это своего рода патриотизм»

Теги Клипперс Лейкерс Ламар Одом НБА НБА плей-офф Баскетбол

Двукратный чемпион НБА Ламар Одом высказал мнение, что болельщики «Лейкерс» должны болеть за «Клипперс», когда те играют против команды из другого города.

«Скажу тебе честно, если ты фанат «Лейкерс», и играют «Клипперс», ты должен болеть за них.

Это своего рода патриотизм. Ты из Лос-Анджелеса, ты должен болеть за свой город.

Это не потому, что я играл за обе команды. Я родом из Нью-Йорка», – сказал Одом в подкасте «The Lade Show».

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11 комментариев

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RG26
Болельщики МЮ притопят за Сити в полуфинале ЛЧ?))
+14
-1
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andrushapumba
это что-то из серии " в еврокубках вы должны болеть за российские команды"
+11
-3
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Райли Карри
давайте не будем забывать, что одом наркоман со стажем
+6
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BT
Ишь какой патриот.

Тогда и игроков обязать. Скажем, если свободный день в Л-А, чтоб Леброн был на игре Клипперс как штык с детьми, да и чтобы болел как положено.
+2
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Arenas_betboys.ru
Я тоже болею за Динамо и за ЦСКА, когда они с Зенитом играют. Особенно за ничью болею.
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k1rr
в североамериканском спорте практически не распространены именно городские дерби, видимо отсюда и такая логика. очень странная)
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711M
учитывая, что Кавай аут сегодня, мне кажется против Клипперс притопят даже собственные болельщики, которые купили нифиговый такой по стоимости билет - ну что за отношение…
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ноунэйм
Как болельщик Лейкерс с 26 летним стажем, живущий неподалеку от ЛА, скажу честно: Ламар, ты просто вложился в реабилитационный центр, не нужно снова становиться его пациентом
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jxmazefan
Ответ andrushapumba
это что-то из серии " в еврокубках вы должны болеть за российские команды"
Плюсую, никогда не понимал этот бред
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Light Yagami
Ответ ноунэйм
Как болельщик Лейкерс с 26 летним стажем, живущий неподалеку от ЛА, скажу честно: Ламар, ты просто вложился в реабилитационный центр, не нужно снова становиться его пациентом
Все они туда возвращаются, за редким исключением только – вопрос времени. У кого, реально, хватит силы воли, он и так бросит сам, таких в этих РЦ не бывает в принципе. А если он туда бабки вложил, то красавец. Щас молодёжи много, на синтетику подсевших, с "клиентурой" проблем нет у них, хороший бизнес.
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ноунэйм
Ответ Light Yagami
Все они туда возвращаются, за редким исключением только – вопрос времени. У кого, реально, хватит силы воли, он и так бросит сам, таких в этих РЦ не бывает в принципе. А если он туда бабки вложил, то красавец. Щас молодёжи много, на синтетику подсевших, с "клиентурой" проблем нет у них, хороший бизнес.
коммент был совсем не о том, ну да ладно. только кто то на немыслимых наркотик может предлагать болелам лейкерс болеть за клипперс
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