Ламар Одом: «Болельщики «Лейкерс» должны болеть за «Клипперс». Это своего рода патриотизм»

Двукратный чемпион НБА Ламар Одом высказал мнение, что болельщики « » должны болеть за « », когда те играют против команды из другого города.

«Скажу тебе честно, если ты фанат «Лейкерс», и играют «Клипперс», ты должен болеть за них.

Это своего рода патриотизм. Ты из Лос-Анджелеса, ты должен болеть за свой город.

Это не потому, что я играл за обе команды. Я родом из Нью-Йорка», – сказал Одом в подкасте «The Lade Show».

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