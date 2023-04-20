Ламар Одом: «Болельщики «Лейкерс» должны болеть за «Клипперс». Это своего рода патриотизм»
Двукратный чемпион НБА Ламар Одом высказал мнение, что болельщики «Лейкерс» должны болеть за «Клипперс», когда те играют против команды из другого города.
«Скажу тебе честно, если ты фанат «Лейкерс», и играют «Клипперс», ты должен болеть за них.
Это своего рода патриотизм. Ты из Лос-Анджелеса, ты должен болеть за свой город.
Это не потому, что я играл за обе команды. Я родом из Нью-Йорка», – сказал Одом в подкасте «The Lade Show».
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Тогда и игроков обязать. Скажем, если свободный день в Л-А, чтоб Леброн был на игре Клипперс как штык с детьми, да и чтобы болел как положено.