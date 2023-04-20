Джей Джей Редик: «Док Риверс был генеральным менеджером «Клипперс». Если игроки не ладили, это его вина»

Теги Док Риверс Клипперс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Бывший игрок «Клипперс» Джей Джей Редик отреагировал на негативные комментарии Дока Риверса о лос-анджелесской команде, которой он руководил с 2013 по 2020 год.

В недавнем выпуске «NBA Today» Риверс заявил, что «Клипперс» не были способны выиграть чемпионат, потому что не ладили друг с другом.

«Меня немного смутило то, что он снял ответственность с себя. Потому что все бывшие игроки «Клипперс», с кем я говорил об этом, признавали свои ошибки. При этом он не берет на себя ответственность, и самое интересное, он говорит, что игроки не ладили друг с другом.

Его пригласили в клуб в качестве генерального менеджера. Если игроки не ладили, это его вина», – сказал Редик.

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9 комментариев

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jokerino
Камон, лет’с гоу, Джей Джей, как так-то?
+29
-3
+26
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Jerry Rodrogha
Ответ Валера, настало твое время...
Кто-то слышал от Редика неадекватные вещи с тех пор, как стал экспертом?
Было дело. Нечасто, но в непогрешимцы рано заносить
+14
-1
+13
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Lay's
Ответ Валера, настало твое время...
Кто-то слышал от Редика неадекватные вещи с тех пор, как стал экспертом?
Слышали канеш) буквально вчера на еспн выл защищая Донки)
+10
-1
+9
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LilAnswer
Редик довольно долго был в команде, понимает ситуацию как никто другой. Во всем Дока винить нельзя, но свою руку к плохой атмосфере он приложил.
+7
-1
+6
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ke-ke
Ответ Jerry Rodrogha
Было дело. Нечасто, но в непогрешимцы рано заносить
В них вообще никого не надо заносить
+6
0
+6
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Валера, настало твое время...
Кто-то слышал от Редика неадекватные вещи с тех пор, как стал экспертом?
+7
-5
+2
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Райли Карри
джей Джей не смог в камон, не смог а летс гоу, и не смог в гайс. это его вина
+1
0
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