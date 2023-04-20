Джей Джей Редик: «Док Риверс был генеральным менеджером «Клипперс». Если игроки не ладили, это его вина»

Бывший игрок «Клипперс» отреагировал на негативные комментарии о лос-анджелесской команде, которой он руководил с 2013 по 2020 год.

В недавнем выпуске «NBA Today» Риверс заявил, что «Клипперс» не были способны выиграть чемпионат, потому что не ладили друг с другом.

«Меня немного смутило то, что он снял ответственность с себя. Потому что все бывшие игроки «Клипперс», с кем я говорил об этом, признавали свои ошибки. При этом он не берет на себя ответственность, и самое интересное, он говорит, что игроки не ладили друг с другом.

Его пригласили в клуб в качестве генерального менеджера. Если игроки не ладили, это его вина», – сказал Редик.

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