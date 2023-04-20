Боб Майерс: «Каждый раз, когда Грин что-то вытворяет, надеюсь, что он извлечет урок»

Теги Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Боб Майерс Дрэймонд Грин Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс во время пресс-конференции высказался о дисквалификации форварда Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кингз» (0-2).

«Каждый раз, когда он что-нибудь вытворяет, я надеюсь, что он извлечет из этого урок и станет лучше», – сказал менеджер.

Дрэймонд Грин был отстранен на один матч за то, что наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса во время второго матча серии.

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30 комментариев

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Лев Борисов
Майерс как обычно адекватен. Я сам болею за ГС, и да, Сабонис был неправ, но Грин поступил откровенно по-свински. Многие так думают, просто считают, что если признать это, то ты автоматом проиграл. Поэтому не самые умные люди кричат, что Грин невиновен. Майерс молодец, умный мужик, берет снова всю вину организации на себя. Жду комментарий йорка с нытьем
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AEZAKMI228
Медиа мочат сабониса, оправдывают грина, а менеджер ГСВ адекватно говорит все
+38
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Birdman NBA
Ответ Лев Борисов
Майерс как обычно адекватен. Я сам болею за ГС, и да, Сабонис был неправ, но Грин поступил откровенно по-свински. Многие так думают, просто считают, что если признать это, то ты автоматом проиграл. Поэтому не самые умные люди кричат, что Грин невиновен. Майерс молодец, умный мужик, берет снова всю вину организации на себя. Жду комментарий йорка с нытьем
Побольше бы таких как вы, а не как Петров.
+17
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scorp19
Ответ Nightyork97
Не забудь ему выписать максималку
Не гори так. Даже ещё одна максималка для Грина не похоронит ГСВ, в отличие от действующего супермакса Лилларда 😂. ГСВ хоть в ПО поиграют.
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Роман Сприкут
Ответ Nightyork97
Не забудь ему выписать максималку
Сначала ГСВ надо самого Майерса продлить. Контракт истекает летом и до сих пор не продлён.
+7
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scorp19
Ответ Nightyork97
Иметь 500 миллионый состав - мечта для любой франшизы поиграть просто в плей-офф. Так и запишем. Примечательна цитата самого Майерса. Боб Майерс – о платежке и налоге на 483 млн : «Мне повезло, что владельцы «Уорриорз» хотят побеждать»
У них 4 титула, чел. Это самая успешная династия 21 века. Все вложения уже давно окупились. Можешь записать.
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Alexandr Sabo
вытворяет - вот точное определение, но почему так долго терпят...
+5
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Дядя Санжар
Ответ siberiancom
Наказание адекватное — потому что он не только наступил на Сабониса, но и начал после этого провоцировать болельщиков. Долго кричал, улыбался и общался. Ладно бы просто после инцидента сел бы на скамейку и начал ждать решение судей. Но нет — решил ещё больше накалить обстановку. А если бы кто-то из болельщиков налетел на него? Благо для Сакраменто, что нет) Про это почему-то мало кто говорит.
я болею за гсв, но то что вытворяет Грин это просто свинство, команда проигрывает в первом раунде ПО при этом абсолютно по делу (и Грин там никакой погоды не делал), а этот урод намеренно нагнетает обстановку прекрасно зная чем это закончится. На месте Маерса давно пора гнать в шею этого неадеквата, особенно после вылета из ПО самое время..
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mqh9pzrxgf
Ответ Диетолог Зайона Уильямсона
В чем Сабонис не прав?
Схватил за ногу Грина
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Олександр Дівак
Его последний год в команде. Где то в поиске нового контракта, но єтим поступком серьезно усложнил если не поиски, то сумму контракта
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Alex Kudermetov
Ответ Nightyork97
Иметь 500 миллионый состав - мечта для любой франшизы поиграть просто в плей-офф. Так и запишем. Примечательна цитата самого Майерса. Боб Майерс – о платежке и налоге на 483 млн : «Мне повезло, что владельцы «Уорриорз» хотят побеждать»
Очередные дефолтные слова про платёжку от найторка. У тебя фантазии не хватает что-то новое придумать? Жалко смотришься уже... Они эти 450+ миллионов спокойно отбивают на билетах и получают неплохую прибыль, тем более в ПО. Поэтому да, даже выход в ПО с их ценами на билеты это огромная прибыль... А вот Портленд 2 года подряд не выходящий даже в ПО уже должен шевелиться, 60 млн на контракт стритболисту через пару лет превратятся в худший контракт в НБА
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Александр Митраков
Надежды юношей питают
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siberiancom
Наказание адекватное — потому что он не только наступил на Сабониса, но и начал после этого провоцировать болельщиков. Долго кричал, улыбался и общался. Ладно бы просто после инцидента сел бы на скамейку и начал ждать решение судей. Но нет — решил ещё больше накалить обстановку. А если бы кто-то из болельщиков налетел на него? Благо для Сакраменто, что нет) Про это почему-то мало кто говорит.
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scorp19
Ответ Nightyork97
Очередные бредни глориков, которые не прикреплены ничем. Вообще ни одной цифрой. Поэтому ваш владелец хныкает в подкастах, что налог слишком большой и его нужно отменить. Посмотрим как долго он будет платить за просто выход в плей-офф. Вообще я настолько наслушался бредней глориков ГСВ, что не верю ни одному вашему слову. Игра в плей-офф вашей команды как показатель всем моим словам. Забыли написать сколько у вас финалов
А чем твоё нытьё подкреплено кроме как оскорблениями других людей ? ничем.

ГСВ не единственная команда, которая платит налог. Но разница в том что она таки принесла уже 4 титула, в отличие от 0 у других.
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Notionalist Notionalist
Ответ scorp19
Вроде чётко написано про что я. очки купи А проиграть и уж тем более праймовому Леброну вряд ли позор для кого то кроме дилетантов в интернете.
ЛАЛ в 80-х всего раз взяли 2 титула подряд, они не династия? САС выиграли одним костяком 4 титула за 11 лет - это династия, а ГСВ взяли всего 2 без Дюранта - это не династия, и точно не самая успешная. И именно тот проигрыш в 2016-м все предопределил. Именно поэтому тебе пришлось приплетать рекорд в регулярке, чтоб хоть как-то превознести достижения ГСВ, но увы, регулярка к династиям отношения не имеет.
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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ Лев Борисов
Майерс как обычно адекватен. Я сам болею за ГС, и да, Сабонис был неправ, но Грин поступил откровенно по-свински. Многие так думают, просто считают, что если признать это, то ты автоматом проиграл. Поэтому не самые умные люди кричат, что Грин невиновен. Майерс молодец, умный мужик, берет снова всю вину организации на себя. Жду комментарий йорка с нытьем
В чем Сабонис не прав?
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kisliy33
по Грину - тут уровень наказания за лигой, их право.
меня больше удивляет как при таком наказании Грину, Сабонис, который лежа на полу схватил игрока, находящегося к нему спиной и в принципе на тот момент не касающегося его (только после захвата и неудачной попытки ногу вытащить, Грин "наступил"), за ногу с риском во-первых травмы, во-вторых явного конфликта между игроками, не дают дисквал?
типа ну схватил и схватил за ногу убегающего чувака, с кем не бывает?
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speeditw
Ответ Nightyork97
Очередные бредни глориков, которые не прикреплены ничем. Вообще ни одной цифрой. Поэтому ваш владелец хныкает в подкастах, что налог слишком большой и его нужно отменить. Посмотрим как долго он будет платить за просто выход в плей-офф. Вообще я настолько наслушался бредней глориков ГСВ, что не верю ни одному вашему слову. Игра в плей-офф вашей команды как показатель всем моим словам. Забыли написать сколько у вас финалов
https://www.forbes.com/nba-valuations/list/#tab:overall
Вот тебе цифры, не благодари...
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Ал Б
Ответ scorp19
У них 4 титула, чел. Это самая успешная династия 21 века. Все вложения уже давно окупились. Можешь записать.
У ЛАЛ 5 чемпионств в 21 веке, если посчитать 2000 год то 6, у САС 4 чемпионства. С какого перепуга вдруг ГСВ самая успешная династия 21 века?
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Notionalist Notionalist
Ответ scorp19
Сейчас раскидаю по фактам. ЛАЛ как династия взяла только 3 титула(2000,2001,2002). Остальные уже брали совершенно другие составы САС не династия. Они не брали 3 подряд или 3 за четыре сезона или хотя бы один раз дублем. Плюс ни у кого нету 73-9. Вечный рекорд, детка.
Ты про вечный позор? 3-1 --> 3-4
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scorp19
Ответ Notionalist Notionalist
Ты про вечный позор? 3-1 --> 3-4
Вроде чётко написано про что я. очки купи
А проиграть и уж тем более праймовому Леброну вряд ли позор для кого то кроме дилетантов в интернете.
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Адмирал МакКряк
Грин - хронически необучаемый баран, который, возможно, стоил ГС лишнюю гайку-лругую, подставляя команду не раз и не два, к тому же, перед началом сезона разрушивший одну из важнейших составляющих чемпионских ГС - раздевалку ("сила в единстве", ага). Спасибо, конечно, но надеюсь в следующем сезоне увидеть его уже в другой команде (желательно в Портленде для иронии судьбы - пара-тройка местных, возможно, вздёрнутся от такого презента, хех).
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