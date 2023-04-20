Боб Майерс: «Каждый раз, когда Грин что-то вытворяет, надеюсь, что он извлечет урок»
Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс во время пресс-конференции высказался о дисквалификации форварда Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кингз» (0-2).
«Каждый раз, когда он что-нибудь вытворяет, я надеюсь, что он извлечет из этого урок и станет лучше», – сказал менеджер.
Дрэймонд Грин был отстранен на один матч за то, что наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса во время второго матча серии.
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ГСВ не единственная команда, которая платит налог. Но разница в том что она таки принесла уже 4 титула, в отличие от 0 у других.
меня больше удивляет как при таком наказании Грину, Сабонис, который лежа на полу схватил игрока, находящегося к нему спиной и в принципе на тот момент не касающегося его (только после захвата и неудачной попытки ногу вытащить, Грин "наступил"), за ногу с риском во-первых травмы, во-вторых явного конфликта между игроками, не дают дисквал?
типа ну схватил и схватил за ногу убегающего чувака, с кем не бывает?
Вот тебе цифры, не благодари...
А проиграть и уж тем более праймовому Леброну вряд ли позор для кого то кроме дилетантов в интернете.