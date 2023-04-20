Боб Майерс: «Каждый раз, когда Грин что-то вытворяет, надеюсь, что он извлечет урок»

Генеральный менеджер « » во время пресс-конференции высказался о дисквалификации форварда на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кингз» (0-2).

«Каждый раз, когда он что-нибудь вытворяет, я надеюсь, что он извлечет из этого урок и станет лучше», – сказал менеджер.

Дрэймонд Грин был отстранен на один матч за то, что наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса во время второго матча серии.

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