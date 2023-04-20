Шэннон Шарп: «Говорят, дурак учится на своих ошибках. Сколько еще раз Дрэймонд должен показать себя дураком?»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказал мнение, что форвард «Уорриорз» не извлекает уроков из неверных решений прошлого.

«Я не понимаю, почему, когда Дрэймонда удаляют c игры, он не может просто покинуть площадку. Почему строит из себя Халка Хогана из WWE (звезда рестлинга и самый популярный рестлер 1980-х годов – Sports.ru). Начинает зачем-то выкрикивать женские части тела.

Хочется думать, что мудрый человек учится на чужих ошибках. Дурак учится на своих собственных. Сколько еще раз Дрэймонд должен показать себя дураком? В 2016 году, по мнению многих, он стоил своей команде чемпионства, получив удаление в пятой игре. Он тогда сказал: «Я усвоил урок». Ничего он не усвоил», – сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым