Шэннон Шарп: «Говорят, дурак учится на своих ошибках. Сколько еще раз Дрэймонд должен показать себя дураком?»

Теги Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Шэннон Шарп Баскетбол

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказал мнение, что форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин не извлекает уроков из неверных решений прошлого.

«Я не понимаю, почему, когда Дрэймонда удаляют c игры, он не может просто покинуть площадку. Почему строит из себя Халка Хогана из WWE (звезда рестлинга и самый популярный рестлер 1980-х годов – Sports.ru). Начинает зачем-то выкрикивать женские части тела.

Хочется думать, что мудрый человек учится на чужих ошибках. Дурак учится на своих собственных. Сколько еще раз Дрэймонд должен показать себя дураком? В 2016 году, по мнению многих, он стоил своей команде чемпионства, получив удаление в пятой игре. Он тогда сказал: «Я усвоил урок». Ничего он не усвоил», – сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fooler
Если дурак будет учиться на своих ошибках, то он уже не дурак. Поэтому Дреймонд не учится ни на своих, ни на чужих ошибках.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джонни-массажист
Как говорил мой прапорщик в армии - На наш век дураков хватит!....
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SHawk
Вообще фраза звучит так:

Мудрый человек учится на чужих ошибках, умный — на своих, дурак не учится вообще
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Тарасов
Ответ Super Objectively
Не сегодня ..завтра ,игрок закончит карьеру )! работа на ТВ приносит больше денег чем вся карьера в НБА ! Он уже и так .. эпатажная личность, но много рекламы никогда не бывает)! И плохой рекламы тоже ... грин вредит клубу ?)) а чьи это проблемы ? зато грин зарабатывает себе дополнительные цифры в контакт на тв ) ГСВ будет существовать и когда игрок закончить карьеру ...а что будет делать большинство игроков, когда они закончат карьеру ?Не все зарабатывают как Карри... если сами клубы ,офис ,ГМ ..позволяют себе говорить...ничего личного ,это просто бизнес ,когда например обменивают игрока ...Тогда почему игрок тоже не может поступать так же с клубом ?)) поставить свои интересы выше ? долгосрочная выгода Грина куда больше ,чем сиюминутная победа ))
Только вот проблема в том, что Грин в моменте не руководствовался всеми этими изложенными мыслями, а тупо был самим собой)

И самое весёлое в этой ситуации то, что как-то мало прямых высказываний об этом всем из стана ГСВ. От Карри, Томпсона, Игги и остальных. Потому что сами для себя они прекрасно понимают что Грин сам все запорол, и сетовать на решение лиги как на предвзятость нельзя.

Толку им всем от того что у Грина уже почти готова карьера на ТВ, если здесь и сейчас они из-за него проиграют серию, и чемпионское окно окончательно закроется)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
На чужих ошибках учатся, а на своих обычно лечатся...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freddy Durst
Горбатого Могила Исправит как говорится...это про грина
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Какосов
А Пул при проходе соперника на два шага, делает шаг в сторону, чтоб прическа не испортилась. Драться и пихать ся под кольцом это не его работа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Какосов
Ответ Super Objectively
Только вот проблема в том, что Грин в моменте не руководствовался всеми этими изложенными мыслями, а тупо был самим собой.. ну прикинь,Грин мог прийти к этой мысли год назад..два года назад еще !когда он там начал вести свой подкаст ? когда он начал ходить в студии ?? Может уже в тот момент он понял какую выгоду может получать используя свою плохую репутацию? поэтому теперь ..когда есть шанс ..Он пробует получать больше хайпа)? ты не думал об этом ? а что должны игроки команды говорить ? будет сегодня интервью перед/после игры..послушаем их,думаю журналисты будут спрашивать об этом! Но уверен что они будут поддерживать Грина , корпоративная этика ! А толку Грину от чемпионского окна ГСВ ?) ты снова таки думаешь за большинство .. ты снова смотришь на ситуацию из позиции ..как лучше для большинства! а Карри думал о других, когда подписывал свой контракт с зп 60 лямов ..когда ему будет 40 лет ?)) имея в 3 раза больше доходов от рекламы ...Он мог бы скинуть 10...15 лямов ..что бы эти деньги заплатили Грину ? какая разница для карри ..зарабатывать 150...иил 135 лямов в год ?нет..карри не думал о Грине ... но почему то грин должен думать обо всех,да?) ставить интересы других выше своих!)) ну не знаю , хоть я и фанат ГСВ !)Но еще после прошлого чемпионства.. я писал Томпсон и грин должны покинуть команду ...если как организация и как клуб хотят идти вперед !пока цена на рынке была высока на них.... оба этих игрока будут хотеть много денег ....а на фоне этого испортиться и атмосфера , и химия вот все что мы и видим сейчас )! как Грин должен вести себя ,зная что пул .."пулялка" с лавки Пул получает почти столько же ,сколько и он ,системообразующий игрок команды которая 10 лет кошмарила НБА ?
Ситуация напоминает Чикаго когда Кукочу дали плату больше чем Пипену. И пошла кислота в команде. И как правило распад династии. Что касается Грина, то ребята, попробуйте на протяжении всей карьеры выполнять чорную, я не про расизм, работу. Толкаться брать подборы ставить спину, получать локтями в лицо, с дядьками 210 и выше. А потом приходите и адыкватно реанируйте на болевой борцовский на ногу. Это реально в самбо есть такой болевой на ногу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий