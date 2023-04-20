Шэннон Шарп: «Говорят, дурак учится на своих ошибках. Сколько еще раз Дрэймонд должен показать себя дураком?»
Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказал мнение, что форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин не извлекает уроков из неверных решений прошлого.
«Я не понимаю, почему, когда Дрэймонда удаляют c игры, он не может просто покинуть площадку. Почему строит из себя Халка Хогана из WWE (звезда рестлинга и самый популярный рестлер 1980-х годов – Sports.ru). Начинает зачем-то выкрикивать женские части тела.
Хочется думать, что мудрый человек учится на чужих ошибках. Дурак учится на своих собственных. Сколько еще раз Дрэймонд должен показать себя дураком? В 2016 году, по мнению многих, он стоил своей команде чемпионства, получив удаление в пятой игре. Он тогда сказал: «Я усвоил урок». Ничего он не усвоил», – сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.
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Мудрый человек учится на чужих ошибках, умный — на своих, дурак не учится вообще
И самое весёлое в этой ситуации то, что как-то мало прямых высказываний об этом всем из стана ГСВ. От Карри, Томпсона, Игги и остальных. Потому что сами для себя они прекрасно понимают что Грин сам все запорол, и сетовать на решение лиги как на предвзятость нельзя.
Толку им всем от того что у Грина уже почти готова карьера на ТВ, если здесь и сейчас они из-за него проиграют серию, и чемпионское окно окончательно закроется)