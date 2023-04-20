Телеведущая Fox Sports: «Сабонис неправ. Не хочешь, чтобы на тебя наступали, не надо обхватывать чужую ногу»

Телеведущая Fox Sports Джой Тэйлор поделилась мнением, что звездный центровой « » является виновником инцидента с форвардом « » .

Грин был отстранен на один матч за то, что наступил на Сабониса во время 2-го матча серии плей-офф (0-2).

«Вдохните поглубже. Прежде всего, Сабонис неправ. Играешь в дурные игры, получай глупые призы. Не хочешь, чтобы на тебя наступали, не надо обхватывать чужую ногу. У всего есть последствия. Но вся вина почему-то на Дрэймонде, который даже не был зачинщиком. Не собираюсь пытаться не навредить тебе, если ты хочешь навредить мне», – сказала Тэйлор в эфире Speak.

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