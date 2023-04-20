Телеведущая Fox Sports: «Сабонис неправ. Не хочешь, чтобы на тебя наступали, не надо обхватывать чужую ногу»
Телеведущая Fox Sports Джой Тэйлор поделилась мнением, что звездный центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис является виновником инцидента с форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином.
Грин был отстранен на один матч за то, что наступил на Сабониса во время 2-го матча серии плей-офф (0-2).
«Вдохните поглубже. Прежде всего, Сабонис неправ. Играешь в дурные игры, получай глупые призы. Не хочешь, чтобы на тебя наступали, не надо обхватывать чужую ногу. У всего есть последствия. Но вся вина почему-то на Дрэймонде, который даже не был зачинщиком. Не собираюсь пытаться не навредить тебе, если ты хочешь навредить мне», – сказала Тэйлор в эфире Speak.
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Снимает ли это вину с Грина? Да черта с два
ситуации разные, но человек один
а институт репутации так и работает
Сабас в таких ситуациях замечен не был, одноклубников не бил, между ног соперников тоже, и на ребрах не танцевал
за матч совершается куча нарушений, фолов, много вполне себе умышленных
и что если за каждый из них ответка будет гораздо более жёсткой?
а выходит так - толкнул кого-то, или прихватил - получай кулаком в грудину, живот или по физии, или ногой со всей дури - и это нормально, ты ж первый начал
точно-точно, весь контактный спорт так и устроен, правила такие оказывается, ага
Проблема то в обсуждении не в этом. Сабонис не сам же на полу-то оказался? Его же уронили в борьбе с Томпсоном, лицом в ноги Грину.