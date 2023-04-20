Телеведущая Fox Sports: «Сабонис неправ. Не хочешь, чтобы на тебя наступали, не надо обхватывать чужую ногу»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Телеведущая Fox Sports Джой Тэйлор поделилась мнением, что звездный центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис является виновником инцидента с форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином.

Грин был отстранен на один матч за то, что наступил на Сабониса во время 2-го матча серии плей-офф (0-2).

«Вдохните поглубже. Прежде всего, Сабонис неправ. Играешь в дурные игры, получай глупые призы. Не хочешь, чтобы на тебя наступали, не надо обхватывать чужую ногу. У всего есть последствия. Но вся вина почему-то на Дрэймонде, который даже не был зачинщиком. Не собираюсь пытаться не навредить тебе, если ты хочешь навредить мне», – сказала Тэйлор в эфире Speak.

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38 комментариев

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ygcn5c2ty9
Пул не прав. Не хочешь чтобы тебя били по лицу, не нужно стоять рядом.
+50
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+39
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zippa
Я же говорю - у ГСВ очень сильное лобби в Лиге и TV - сразу вой на болотах - бедненького Грина обидели. Сабонис технарь получил, он не ушёл безнаказанным за своё нарушение.
+29
-6
+23
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Alexander Permyakov
Ответ Super Objectively
Здравая мысль)! если забыть о персоналиях, а просто ..без фамилий обсудить этот эпизод ....уверен что большинство будет на стороне игрока чью ногу схватили)! Но если потом сказать что этот игрок Грин !) то конечно же , все сразу переобуются )! Дома ГСВ и без Грина выиграет!) но что будет творится на 5 игре серии в Сакраменто )) это будет самое горячее место на планете в этом месяце )))
Да ведь вопрос же в ответной реакции, и дело тут не в Грине. Если миролюбивый Люк Корнетт схватит за ногу такого же пушистого Майка Конли, а тот в ответ надавит ему на грудную клетку всем весом - то реакция была бы такой же. Виноват Корнетт? Да, как и Сабонис. Он свое наказание в виде технаря получил.
Снимает ли это вину с Грина? Да черта с два
+16
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+16
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Flasher_
Не гуглил, но ставлю хату,что ведущая с темным цветом кожи.
+15
-5
+10
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ygcn5c2ty9
Ответ MaxB
Ну очевидно же разные ситуации. Не болею ни за гсв, ни за, тем более, Грина, но тут Сабонис очевидно сам провоцировал и адские муки после контакта изображал - дёшево всё это
давай тебе на ребрах попрыгают)
ситуации разные, но человек один
а институт репутации так и работает
Сабас в таких ситуациях замечен не был, одноклубников не бил, между ног соперников тоже, и на ребрах не танцевал
+13
-3
+10
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KeeWee
Ответ MaxB
Ну очевидно же разные ситуации. Не болею ни за гсв, ни за, тем более, Грина, но тут Сабонис очевидно сам провоцировал и адские муки после контакта изображал - дёшево всё это
совершенно тоже самое. Пулу ведь Грин тоже не просто так заехал, была провокация. человек совершенно не умеет или не хочет себя сдерживать. на любую провокацию готов убить своего оппонента.
+11
-2
+9
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ygcn5c2ty9
из серии, не хочешь чтобы насиловали - не надевай юбку)
+12
-5
+7
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xamer 9
Ответ Super Objectively
Здравая мысль)! если забыть о персоналиях, а просто ..без фамилий обсудить этот эпизод ....уверен что большинство будет на стороне игрока чью ногу схватили)! Но если потом сказать что этот игрок Грин !) то конечно же , все сразу переобуются )! Дома ГСВ и без Грина выиграет!) но что будет творится на 5 игре серии в Сакраменто )) это будет самое горячее место на планете в этом месяце )))
Вчера Джо Дюмарс уже разъяснил, что если бы не рецидив у Дрея, то дисквалификации могло не быть. Поэтому в данной ситуации невозможно забыть о персоналиях
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ygcn5c2ty9
Ответ Илья Петров
Чувак, в любом случае не надевай юбку.
ну я и не хочу чтобы мне насиловали, я выхожу без
+5
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Илья Петров
Ответ ygcn5c2ty9
из серии, не хочешь чтобы насиловали - не надевай юбку)
Чувак, в любом случае не надевай юбку.
+7
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ygcn5c2ty9
Ответ Илья Петров
штаны только не забудь
конечно, дорогая
+4
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udod
хе-хе
за матч совершается куча нарушений, фолов, много вполне себе умышленных
и что если за каждый из них ответка будет гораздо более жёсткой?
а выходит так - толкнул кого-то, или прихватил - получай кулаком в грудину, живот или по физии, или ногой со всей дури - и это нормально, ты ж первый начал
точно-точно, весь контактный спорт так и устроен, правила такие оказывается, ага
+5
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Nightyork97
Больше всего смешны оправдания безумных фанатиков. Этот гадюшник давно потерял грань между добром и злом. Все уже забыли как Свин побежал делать рентген, чтобы изобразить жертву и избежать дисквала. Интересно как бы запела секта если бы на их кумире Карри попрыгал бы условный Диллон Брукс.
+11
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Birdman NBA
Ответ Super Objectively
Здравая мысль)! если забыть о персоналиях, а просто ..без фамилий обсудить этот эпизод ....уверен что большинство будет на стороне игрока чью ногу схватили)! Но если потом сказать что этот игрок Грин !) то конечно же , все сразу переобуются )! Дома ГСВ и без Грина выиграет!) но что будет творится на 5 игре серии в Сакраменто )) это будет самое горячее место на планете в этом месяце )))
бро....))) ты не прав....)))))) бро))).... не все поддержат ответ... на грязь)) ещё большей грязью бро)))....
+6
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Самый быстрый индиан
Ответ Flasher_
Не гуглил, но ставлю хату,что ведущая с темным цветом кожи.
Да, афроамериканка.
Проблема то в обсуждении не в этом. Сабонис не сам же на полу-то оказался? Его же уронили в борьбе с Томпсоном, лицом в ноги Грину.
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ygcn5c2ty9
Ответ Илья Петров
ну т.е. тебе можно оскорблять людей? ))
кого я оскорбил?
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scorp19
Ответ Илья Петров
Помню Дилон Брукс сломал Пэйтона и как очень многие оправдывали его, ну типо Пэйтон сам виноват, не так приземлился, да и вобще Брукс в мяч целил. Сейчас же Брукс сказал слово Леброну и все он мразь, почти единогласно.
Ну то что люди предвзяты к своим любимчикам это очевидно. А если бы на месте Сабониса был бы кто-то из игроков ЛАЛ, то толпа бы уже просила пожизненный дисквалифай, уголовный срок и лишение всех титулов.
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A. V.
Ответ udod
хе-хе за матч совершается куча нарушений, фолов, много вполне себе умышленных и что если за каждый из них ответка будет гораздо более жёсткой? а выходит так - толкнул кого-то, или прихватил - получай кулаком в грудину, живот или по физии, или ногой со всей дури - и это нормально, ты ж первый начал точно-точно, весь контактный спорт так и устроен, правила такие оказывается, ага
Нет, это не нормально, наверное, НО если ты совершил провокацию, то будь готов к тому, что ответ будет симметричным
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sanya_xl
Ответ A. V.
Нет, это не нормально, наверное, НО если ты совершил провокацию, то будь готов к тому, что ответ будет симметричным
А если ты умышленно наносишь удар ногой, то будь готов к дисквалификации
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ygcn5c2ty9
Ответ Илья Петров
Фан Криша и без юбки? что то не сходится.
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Freddy Durst
Ответ ygcn5c2ty9
Пул не прав. Не хочешь чтобы тебя били по лицу, не нужно стоять рядом.
хахахахах
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scorp19
От создателей бреда "не хочешь чтобы тебя изнасиловали - не носи короткую юбку/не выходи из дома вечером/не пей алкоголя"
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AEZAKMI228
отвечаю гсв занесли медиа.... они все будто по методичке говорят
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roentgen
Это потому что он белый
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Алекс Баландин
Пусть их рассудит баскетбол. Мне нравится что случился этот конфликт - все игры будут теперь от ножа.
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