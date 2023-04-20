Майк Браун единогласно признан тренером года в НБА

Главный тренер « » признан лучшим тренером сезона-22/23.

Все голосующие поставили специалиста на первое место (100 первых мест, 500 баллов). Такого никогда не случалось в истории голосования за награду.

Второе место занял Майк Дэйгнолт из «Оклахомы» (он набрал 164 балла, 48 вторых мест). Третий – Джо Маззулла из «Бостона» (77 баллов, 18 вторых мест).

Браун возглавил «Кингс» прошлым летом. С ним клуб проводит один из лучших сезонов в своей истории – впервые с 2006 года вышел в плей-офф, одержал 48 побед и занял 3-е место в Западной конференции. «Кингс» выдали одну из лучших атак в истории – 118,6 очка на 100 владений.

Браун второй раз за карьеру взял приз лучшему тренеру. Впервые это случилось по итогам сезона-2008/09, когда он работал с «Кливлендом» Леброна Джеймса. Через год после этого он был уволен.